Villagrasa (PSOE) propone dar incentivos específicos a autónomos "únicos" en pequeños municipios

ZARAGOZA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PSOE Darío Villagrasa ha registrado una proposición no de ley (PNL) en la que propone dar incentivos específicos a autónomos que trabajen en pequeños municipios de la Comunidad Autónoma con carácter "único y singular".

En la iniciativa, Villagrasa reclama al Gobierno de Aragón "medidas reales para la gente corriente", como implementar "medidas específicas" para los autónomos rurales, conceder las ayudas mencionadas, desarrollar la Ley de Dinamización del Medio Rural y reflejarlo en los presupuestos de 2026, exigiendo al Ejecutivo regional que se ponga a "legislar y gestionar".

"Frente a ese Aragón que va fenomenal y donde los millones llueven por doquier, en el PSOE nos centramos en el Aragón real, en la gente que vive en el medio rural", ha aseverado el parlamentario socialista.

Darío Villagrasa ha expuesto que en Aragón hay 731 municipios y unos 1.500 núcleos habitados, concentrándose la mayor parte de la actividad económica en la ciudad de Zaragoza y su entorno, las capitales provinciales y algunas cabeceras de comarca, contabilizándose 98.238 profesionales autónomos en 2024, que son 234 menos que en el ejercicio anterior. Ha urgido a "priorizar" a los autónomos del medio rural.

El diputado del PSOE ha llamado la atención sobre "la parálisis legislativa" de la Comunidad Autónoma, ya que "el PP no solo no trae leyes, sino que aquellas que ya están aprobadas, como la Ley de Dinamización del Medio Rural, siguen sin desarrollarse" en algunos de sus artículos "muy importantes para los autónomos del medio rural".

Ha comentado que varios artículos de la Ley de Dinamización del Medio Rural recogen la creación de líneas directas de préstamos para quienes emprenden en pequeños municipios, bonificaciones en algunos servicios, el impulso al autoempleo y el desarrollo de programas para jóvenes y mujeres rurales, también los "bonos de impacto rural".

"No tenemos constancia de que el Gobierno de Aragón esté trabajando en este tipo de actuaciones", ha enfatizado Darío Villagrasa, lamentando que pese a que los presupuestos de 2024 --actualmente prorrogados-- son "tan expansivos", algunos autónomos no puede acceder a determinadas ayudas o programas de empleo por falta de crédito presupuestario, exigiendo al Ejecutivo que amplíe las partidas.

TECHO DE GASTO

El parlamentario del PSOE ha recordado que el Gobierno de "Azcón el americano" todavía no ha remitido a las Cortes el techo de gasto, tampoco el proyecto de ley de presupuestos de 2026 y ha pedido un cronograma de inversiones cuantificadas, en relación a las inversiones anunciadas y de las que "los millones se cuentan a miles".

Ha señalado que los socialistas siempre han defedido "generar riqueza para redistribuirla" y ha recordado algunos proyectos empresariales impulsados por el anterior Gobierno de Javier Lambán, como el de BonÁrea en Épila (Zaragoza).

Ha apuntado que a 31 de diciembre de 2024 se dejaron de ejecutar 850 millones de euros de los presupuestos, 490 de inversiones reales, a lo que se suman "las dificultades" en las exportaciones.

El parlamentario del PSOE ha explicado que Aragón es la comunidad con mayor descenso relativo de exportaciones (-12,1%) respecto a enero a agosto de 2023); a lo que hay que sumar el informe del Observatorio del BBVA que en las previsiones de crecimiento de 2025 para Aragonés del 2,2%, esto es la región con menor aumento del PIB, 8 décimas inferior al de España.

"La EPA ha reflejado en el tercer trimestre de 2025 un total de 7.300 parados más que en el trimestre anterior", con un aumento del paro del 14, 15 %, 6 veces más que en España (2,35 %), ha añadido.