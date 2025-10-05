Volveremos Especial Muebles' se amplía hasta el 11 de octubre tras generar más de 32.000 euros en bonificaciones

ZARAGOZA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Comercios de Muebles de Zaragoza y Aragón (ACOMZA) ha decidido ampliar la campaña 'Volveremos Especial Muebles' hasta el próximo sábado 11 de octubre, tras la excelente acogida de los consumidores y de los 53 comercios adheridos, que han acumulado alrededor de 550.000 euros en ventas, lo que ha generado mas de 32.000 euros en bonificaciones.

La decisión ha sido tomada por mayoría de las empresas participantes, que han coincidido en valorar de forma muy positiva el impacto de la campaña tanto en ventas como en afluencia de clientes a los establecimientos.

Esta iniciativa permite a los consumidores acumular hasta un 15 % de saldo en sus compras de mobiliario, descanso y decoración, a través de la aplicación Volveremos. Con esta ampliación, ACOMZA busca dar la oportunidad a más consumidores de aprovechar la campaña durante esta semana, reforzando así el atractivo del comercio local y la compra de muebles en tiendas de proximidad.

"El programa Volveremos se ha consolidado como una herramienta clave para impulsar las ventas y fidelizar clientes. Los resultados de estos días han sido muy positivos, y prolongar la campaña una semana más nos permitirá mantener ese impulso", señala el presidente de ACOMZA, Mariano Barbed.

La campaña Volveremos Especial Muebles cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza, la Cámara de Comercio de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, en el marco del programa de apoyo al comercio de proximidad. Los consumidores pueden consultar los comercios participantes en la web oficial 'acomza.com/volveremos'.