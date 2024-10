VOX afea la "política de improvisación" de Urbanismo en Zaragoza para instalar parques solares en la Huerta de Movera

ZARAGOZA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de VOX en el Ayuntamiento de Zaragoza, Armando Martínez, ha criticado la "política de improvisación" del Gobierno de la ciudad en lo relativo a la construcción de parques fotovoltaicos en la Huerta de Movera y ha pedido al consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, que aclare "cuántos y cuáles" son los proyectos de este tipo que podrían autorizarse, como ha ocurrido con el conocido como 'Planta Clarita'.

En una rueda de prensa este jueves, Martínez ha informado de que el grupo municipal de VOX ha solicitado la comparecencia de Víctor Serrano en la próxima Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza para informar sobre la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 por la que autoriza a una empresa a construir un parque de energía fotovoltaica en el entono del barrio rural de Movera y que se conoce como 'Planta Clarita', así como su alcance y consecuencias.

No obstante, este martes, Serrano informó de que se recurrirá la sentencia que, ante el silencio administrativo, anula la moratoria aprobada por el Consistorio para frenar la instalación de renovables en esa zona al entender que puede perjudicar a la Huerta zaragozana.

Armando Martínez ha explicado que este tipo de proyectos suponen un "atropello" a los vecinos, el paisaje y las normas urbanísticas más elementales. El edil se ha referido a la Ley de Urbanismo de Aragón, que es "clara" al señalar que "en el suelo no urbanizable de protección especial está prohibida cualquier construcción, actividad o cualesquiera otros usos que impliquen transformación de su destino o naturaleza".

"A nadie se le escapa, ha apuntado el concejal de VOX, que la Huerta de Movera es eso, huerta, regadío, tierra fértil y productiva", por lo que ha lamentado que se esté transformando su destino de forma contraria a la legislación por la modificación aislada número 153, aprobada durante el mando de Zaragoza en Común (ZeC).

"Aprovechando que se regulaban los espacios para llevar a cabo eventos se incluía, sin ningún tipo de motivación y de forma contraria a la ley, la posibilidad de la instalación de placas solares en la Huerta Zaragozana", ha explicado Martínez.

Ha afirmado que, a juicio del grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Zaragoza, dicha modificación aislada --número 153-- debió ser revisada y declarada nula de pleno derecho por ser contraria a la ley y por una evidente falta de motivación", algo que ya el Tribunal Supremo ha advertido en su jurisprudencia, ha apostillado Martínez.

MOCIÓN PARA SU REVISIÓN

Martínez ha recordado que VOX llevó una moción al Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza para revisar la modificación aislada número 153, aunque "a fecha de hoy, no se ha llevado a cabo" y "solo se nos ha metido prisa para sacar un nuevo texto que proteja la Huerta de Movera", algo que ha aplaudido pero "deja de lado el origen del mal".

"Es evidente que la izquierda, no sabemos si por error o deliberadamente, trajo esta modificación y de aquellos polvos estos lodos", ha comentado Martínez, quien ha añadido que Serrano suspendió "temporalmente" la tramitación de las licencias de este tipo en mayo de 2023.

La sentencia "no solo permite la instalación de 'Planta Clarita', sino que abre la puerta a que todos aquellos proyectos que se hubiesen solicitado en ese 'impasse' en el que estaban suspendidas temporalmente las licencias para que puedan ver la luz", ha expuesto.

Así, Martínez ha pedido explicaciones al consejero municipal de Urbanismo para que detalles cuántos proyectos se encuentran en la situación de 'Planta Clarita' y pueden obtener la licencia.

"ERROR INACEPTABLE"

Por otro lado, el concejal de VOX ha tildado de "error inaceptable" para un ayuntamiento como el de Zaragoza adoptar la resolución que suspendía la tramitación temporal de las licencias.

En este punto ha citado textualmente la sentencia: "Manifiesta falta de competencia del consejero de Urbanismo y Equipamientos del Gobierno de Zaragoza para adoptar esta decisión, y se debe admitir que en relación con esta justificación, sería nulo de pleno derecho".

A lo que añade el dictamen: "Con base en el artículo 77 de la Ley de Urbanismo de Aragón, la decisión administrativa de suspender el otorgamiento de licencias de parcelación, edificación y demolición para áreas o usos determinados con el fin de estudiar la formación o reforma de los planes urbanísticos o estudios de detalle corresponde al Pleno del Ayuntamiento".

De este modo, Martínez ha calificado de "increíble" que el área de Urbanismo y el consejero municipal del ramo "desconociesen su falta de competencia para adoptar dicha resolución". Ha instado a Serrano a explicar "qué pasó". Ha agregado que la sentencia también "achaca al Ayuntamiento de Zaragoza haberlo dejado todo al silencio administrativo".

"Si se hubiesen cumplido los acuerdos del Pleno traídos por VOX, la revisión de la modificación 153, esto no hubiese sucedido", ha aseverado el edil, quien ha opinado que si el consejero municipal "atacase el origen del problema" en lugar de "salir del paso, otro gallo habría cantado y ahora no tendría que dar explicaciones sobre acciones a la desesperada que no han servido para nada".

Por último, ha expuesto que la "improvisación" no puede ser la política que dirija las decisiones urbanísticas de Zaragoza. "No podemos levantarnos cada mañana con un cambio de ultima hora, cuando no es una subida en los costes de la Romareda es un campo B y cuando no, la paralización de las licencias. Ambas cosas atribuibles la 'ultraizquierda' y Serrano asume "cargar a sus espaldas los males de Podemos y ZeC".