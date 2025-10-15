Vox aplaude que se deniegue la autorización al acto "Ni un respiro al sionismo" previsto en el centro cívico del Arrabal

El portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, con el cartel en contra de Israel - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, ha aplaudido que se haya denegado la autorización al acto 'Ni un respiro al sionismo' convocado por la Coordinadora Juvenil Socialista y previsto para el viernes, 17 de octubre, en el centro cívico Estación del Norte, en el distrito del Arrabal.

"Es inapropiado e inoportuno", ha subrayado Julio Calvo sobre este acto del que ha tenido conocimiento tras el aviso de la comunidad judía en Zaragoza por lo que ha trasladado un escrito a la alcaldesa, Natalia Chueca; al responsable de ese centro cívico; y al consejero municipal de Régimen Interior y Participación, Alfonso Mendoza, quien finalmente les ha denegado la autorización.

Calvo le ha manifestado a Alfonso Mendoza su oposición a este evento invocando el reglamento de centros cívicos que dice que "no se concederán espacios en los centros cívicos cuando las actividades propuestas puedan generar por su propia naturaleza alteraciones de funcionamiento del centro, del orden público o alarma social".

Asimismo, se denegará la cesión de espacios cuando se disponga de información contrastada referente a la entidad solicitante de denuncias de familiares información proveniente de organismos y entidades especializadas, información policial o de justicia que manifieste la posibilidad de daño psicológico a terceros o la naturaleza sectaria de la entidad".

Calvo ha recalcado que el lema con el cual ha sido convocado este acto en el centro cívico, también se ha celebrado en otras ciudades como Madrid o Sevilla.

"Entendemos que nuestra ciudad y nuestros espacios públicos no pueden albergar este tipo de actos", ha reiterado Calvo quien ha incidido en el fondo del evento que apunta a que "la única solución pasa por la destrucción del espacio sionista de Israel".

La autorización, ha explicado, corresponde al presidente de la junta de distrito del Arrabal, el concejal socialista Horacio Royo, y Calvo ha mostrado su preocupación de que "hubiera tenido conocimiento y lo hubiera autorizado".

Al respecto, ha recordado que todos los presidentes de juntas de distrito actúan como delegados de la alcaldesa y "sería insólito que tomara acciones distintas a la línea del Gobierno municipal". Por ello, ha avanzado que pedirán explicaciones al concejal presidente del Arrabal, Horacio royo, "para ver si ha autorizado este acto". Desde Vox consideran que sí lo había autorizado porque "en caso contrario no se hubiera colgado el cartel".

BANDERA PALESTINA

Por otro lado, ha alertado de que en las ventana del grupo municipal de ZeC en el Ayuntamiento de Zaragoza cuelga una bandera de Palestina y la normativa "impide colgar banderas distintas a las oficiales".

Además de la neutralidad política, ha apuntado que el edificio "esta catalogado y no se puede admitir que se cuelguen estas cosas". Ha confiado en que se tome nota y se ordene la "retirada inmediata porque esa bandera no debe ondear".