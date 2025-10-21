Vox aplaude la reapertura del Centro Las Armas de Zaragoza al ser una reivindicación vecinal que ha defendido

ZARAGOZA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Armando Martínez, ha recordado que la reapertura del Centro Las Armas "era una reivindicación vecinal" a la que se ha sumado en numerosas ocasiones tanto desde el Ayuntamiento como desde el Casco Histórico, al ser la Junta de Distrito que preside.

Armando Martínez se ha congratulado de que se vayan a implantar unos servicios que eran demandas de los vecinos y que "Vox ha trasladado, tanto en diferentes comisiones como en reuniones internas, al equipo de Gobierno", ha recalcado.

El concejal de Vox se ha congratulado del anuncio realizado por la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, de que se reabrira como centro socioeducativo, además de mantener su aspecto cultural, a principios de 2026 tras culminar las obras de rehabilitación iniciadas hace unas semanas.

"Se cumple --ha subrayado-- lo que, a nuestro juicio, era necesario, como reivindicación vecinal y que veníamos, desde el grupo municipal de VOX, diciendo a través de numerosas iniciativas en las distintas comisiones y en el pleno".

El Centro Musical de Las Armas será un espacio que albergará distintos servicios municipales para los ciudadanos residentes y no residentes en el Casco Histórico y en concreto en la zona del Gancho, ha indicado Armando Martínez.

NUEVOS SERVICIOS

Entre esos servicios demandados por los vecinos se ha referido al asesoramiento de vivienda para las personas más vulnerables, donde podrán directamente consultar allí con los técnicos de Zaragoza Vivienda.

El Patronato de Educación y Bibliotecas tendrá su espacio con salas de lectura, alguna pequeña biblioteca y espacio de estudio para que los vecinos del barrio puedan hacer uso del mismo, "algo que también nos venían reivindicando desde hace tiempo en el ámbito de la Junta Municipal", ha informado el concejal Martínez.

También se va a trasladar parte de la Escuela Municipal de Música y Danza, que también ha sido una propuesta de Vox; y por último, ha celebrado que el Plan Integral del Casco Histórico y la Oficina del PICH, pueda estar representada en este espacio para que los ciudadanos se puedan acercar a conocer cuáles son los servicios y las actividades que se realizan desde este PICH.

"Nos parece --ha dicho Martínez-- que se han recogido esas propuestas que hacían los vecinos y que nosotros, desde el grupo municipal de Vox, acogimos. Y, por tanto, lo hemos de valorar muy positivamente".

Igualmente ha señalado que el bar-cafetería tiene prevista la celebración de un tipo de convenio con la Fundación Federico Ozanam para su apertura y explotación, lo que ayudará a la dinamización de la zona. "Lo celebramos y esperamos que todos los vecinos del Casco Histórico puedan compartir esta satisfacción que ahora mismo mostramos desde el grupo municipal de Vox", ha concluido.