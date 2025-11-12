Vox apoya la reintroducción del lince ibérico en la cuenca del Huerva sin restricciones a la caza

El portavoz adjunto de Vox en las Cortes de Aragón, Santiago Morón, apoya la reintroducción del lince ibérico en la cuenca del Huerva. - VOX.

ZARAGOZA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Vox en las Cortes de Aragón y portavoz de Agricultura, Santiago Morón, se ha mostrado partidario de que el Gobierno de Aragón "favorezca la reintroducción del lince ibérico en la cuenca del Huerva, dado que cuenta con la aceptación por parte de sus alcaldes". Al mismo tiempo ha exigido que esta reintroducción del lince "no implique ninguna restricción a la caza".

Morón ha reclamado al consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, que "si no lo ha hecho ya, traslade al Ministerio para la Transición Ecológica y El Reto Demográfico antes de que acabe el plazo este viernes 14 de noviembre la confirmación de que el Gobierno de Aragón acepta recibir al lince ibérico".

Ha señalado que la introducción de este mamífero ha sido "un enorme éxito en Andalucía", donde "ha supuesto en los territorios donde se ha reintroducido un motor económico de primera magnitud dado que arrastra un turismo científico y recreativo impresionante", incluso con puestos "a los que acuden aficionados que desean fotografiar ejemplares del lince ibérico".

Por último, Morón se ha referido a que la presencia del lince ibérico "permite neutralizar a otros depredadores, como el caso del zorro". "La presencia del lince ha demostrado que puede representar un estímulo para favorecer tanto la caza mayor como la caza menor, al equilibrar la presencia de depredadores como el zorro", ha agregado. Ha concluido que su reintroducción "es un medio claro de desarrollo territorial y de lucha contra la despoblación".