Vox apoyaría una subida de tasas e impuestos del IPC y propone bonificar la plusvalía a segundas viviendas en Zaragoza

El portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, con la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca - DANI MARCOS

ZARAGOZA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, ha comentado que estaría dispuesto a aceptar una subida de tasas e impuestos para 2026 del IPC, "no más", ha subrayado tras reunirse con la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, al inicio del curso político.

Por otro lado, Calvo ha avanzado que propondrán y "ella --la alcaldesa-- lo sabe perfectamente" la ampliación de las bonificaciones del impuesto de plusvalías a las segundas viviendas.

"Ahora mismo están bonificadas las transmisiones de la primera vivienda, la vivienda habitual, pero querríamos ampliarlo a la segunda vivienda. Yo no sé si eso va a ser un escollo insalvable, espero que no, pero ahí van a estar nuestras propuestas", ha indicado.

En declaraciones a los medios de comunicación, Calvo ha aludido al deseo de Natalia Chueca de poder, por primera vez, aprobar unos Presupuestos dentro del plazo legalmente establecido y empezar el año con los presupuestos aprobados.

"Le he transmitido primero la necesidad de cumplir con algunas de las cuestiones que teníamos pactadas y le he dicho que a ver si, por ejemplo, en la antigua cárcel de Torrero a lo largo de 2026 se podía empezar ya a iniciar los trabajos para el desalojo", ha apremiado.

Julio Calvo le ha instado a la alcaldesa a que "haga un esfuerzo" para que los presupuestos de 2026 "no sean expansivos" sino "limitar el gasto para que sean austeros y centrados fundamentalmente en las necesidades de los ciudadanos".

En la reunión, que ha calificado de "cordial", Calvo le ha hecho saber los asuntos que "preocupan" a Vox y que pasan por dotar a la Policía Local con pistolas Táser, que "es una partida presupuestaria pendiente de este año"; y poner en marcha la Comisaría del Casco Histórico.

El paro es otro asunto de la preocupación de Vox al igual que la "pérdida del poder adquisitivo" de los ciudadanos. También han hablado del aumento de la inmigración, de las infraviviendas, las chabolas y las personas sin hogar, que "evidencia que, efectivamente, la situación económica se está deteriorando y la pérdida de poder adquisitivo de los zaragozanos y de los españoles es una evidencia que no se puede ignorar".

Sobre vivienda ha considerado que es uno de los grandes problemas al que se va a enfrentar Zaragoza en los próximos años y le ha dicho que "si quiere atraer trabajadores y nuevos ciudadanos para las empresas que han anunciado o que tienen prevista su llegada a Zaragoza, se va a tener que dotar de viviendas a la ciudad". Esta es una de las prioridades de Vox que se tendrá que reflejar en el presupuesto.

ARREGLO DE MUCHAS CALLES

Otra petición de Calvo ha sido crear partidas específicas para el asfaltado y el arreglo de calles concretas entre las que ha citado Casta Álvarez, en el Casco Histórico. "He dicho que no vale con una operación asfalto genérica, sino que hay calles específicas que tendrán que recibir una dotación presupuestaria precisa".

Tras avanzar que están abiertos a negociar con el equipo de Gobierno, ha señalado que tienen la "misma disposición" que en años anteriores y "sin prejuzgar" cuál pueda ser el resultado de esa negociación.

"Si nos comportamos como hasta ahora, de una manera sensata, pienso que será posible, debería ser posible que llegáramos a un acuerdo, siempre, por supuesto, exigiéndole el cumplimiento de los compromisos adquiridos en las pasadas negociaciones presupuestarias", ha puntualizado.

BARÓMETRO MUNICIPAL

En cuanto a los datos del último Barómetro del Ayuntamiento ambos han coincidido en esas demandas ciudadanas que refleja y que pasan por la Ordenanza Cívica, que suscita el acuerdo o la petición de más del 80 por ciento de zaragozanos; las políticas antiokupación y las videocámaras, porque es otra de las preocupaciones de los zaragozanos, ha detectado, junto a la seguridad.

"Hemos coincidido -ha puntualizado- en el diagnóstico de que los dos grandes problemas que tiene Zaragoza ahora mismo son el problema de la vivienda y el crecimiento de las chabolas y de las personas sin hogar".