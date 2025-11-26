Vox carga contra la "violencia y criminalidad importada" en el distrito de San José

El diputado autonómico David Arranz y el concejal en el consistorio zaragozano, Armando Martínez, en el distrito de San José de Zaragoza para protestar contra la "violencia y criminalidad importada" - VOX

ZARAGOZA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Representantes de Vox en las Cortes de Aragón y en el Ayuntamiento de Zaragoza han cargado este miércoles, 26 de noviembre, contra la "violencia, mafia y criminalidad importada que no teníamos hace unos años y que no tenemos por qué soportar". En esta línea se han pronunciado el diputado autonómico David Arranz y el concejal en el consistorio zaragozano, Armando Martínez, desde el distrito de San José de Zaragoza.

Ambos han estado acompañados por el portavoz adjunto en las Cortes, Santiago Morón; y el concejal David Flores. Arranz ha criticado la "brutal paliza" que tuvo lugar el pasado fin de semana en la que "entre 15 ó 20 magrebíes, con barras de hierro, armas blancas y en patinete causaron 3 heridos, uno de ellos con una puñalada en el pulmón".

Ha lamentado que se ha convertido "algo demasiado cotidiano en este barrio y tantos otros"; y ha cargado igualmente contra "la paliza a un varón que les llamó la atención a unos sujetos que estaban vandalizando bicicletas", también en el distrito de San José.

Se ha dirigido a las instituciones para clamar por "el derecho de los vecinos que pagan sus impuestos a vivir seguros". "Tenemos derecho a que se vea nuestra identidad y a recuperar los barrios seguros", ha insistido al tiempo que ha defendido la expulsión para quienes "no quieren integrarse, ni convivir ni respetar nuestras leyes".

Armando Martínez ha exclamado que el suceso de San José se trata de "otro episodio más extensible al resto de barrios como Delicias o el Gancho". Ha trasladado el "hartazgo" ante el hecho que "desde un sitio y desde el otro nos digan que no hay un problema de inseguridad en Zaragoza".

MÁS MEDIOS PARA LA POLICÍA LOCAL

Así, ha reivindicado "mejores medios materiales para la Policía Local", incluyendo el uso de "pistolas taser". "Cada vez vemos que el fenómeno criminal es más salvaje y no se pueden defender con lo que tienen. Faltan medios humanos y materiales", ha argumentado.

"Urge poner más policías en las calles y que tengan los materiales antidisturbios adecuados; y que reciban la orden de poderlos utilizar y de llevar a cabo sus actuaciones. Tenemos una Policía Nacional extraordinaria, hay que dejarles actuar", ha incidido el concejal de Vox.

Se ha dirigido a la alcaldesa Natalia Chueca y al delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, para que por medio de la Junta Local de Seguridad "la Policía Local colabore con la Policía Nacional en materia de seguridad ciudadana".

Ha invitado a Beltrán a que "si opina que la inseguridad es una percepción del ciudadano, que venga una tarde o noche a cualquier de estos parques y estén aquí con sus familias a ver si pueden disfrutar en paz; estoy seguro de que no", ha aventurado.