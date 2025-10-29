Vox cree "urgente" aumentar las frecuencias del transporte público y acondicionar zonas de acceso a Plaza

Archivo - El portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo. - VOX - Archivo

ZARAGOZA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, ha considerado que es "urgente" aumentar las frecuencias del transporte público y acondicionar nuevas zonas de acceso a la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza).

Julio Calvo ha presentado dos mociones que ha calificado de "bastante importantes" desde el punto de vista de la movilidad y, sobre todo, de la articulación de toda la movilidad en el área y en el entorno metropolitano de Zaragoza.

Respecto al aumento del transporte público, Vox ha dicho que la primera salida de la línea 501 era a las 05.20 horas y se mostraba "claramente insuficiente" al argumentar que había "muchísimas quejas" de los usuarios. Se ha ampliado y se ha puesto un nuevo autobús que sale a las 05.00 horas, pero "aún así este sigue siendo insuficiente", ha comprobado Julio Calvo.

"Los usuarios --ha relatado Calvo-- comentan que se tienen que desplazar a veces con más de media hora de antelación, para hacer cola, para poder asegurar que suben a ese autobús. Y hablan incluso de que a veces se producen reyertas y peleas por poder acceder al autobús".

Alguno de los usuarios, ha precisado Calvo, "hablaba de que, además de sus ocho horas de trabajo, tiene que emplear otras dos horas en acudir a su puesto de trabajo en Plaza, desplazarse hasta la parada del autobús, más todo el transporte no siempre lo tiene asegurado, dos horas de ida y otras dos horas de vuelta. Es decir, a las ocho horas de trabajo se suman otras cuatro de desplazamiento", ha resumido.

OBRAS DE ACCESO A PLAZA

Asimismo, ha dicho que es necesario acondicionar nuevas zonas o nuevas rotondas de acceso a Plaza. "De momento --ha manifestado Julio Calvo-- se ha licitado y se ha hecho el proyecto constructivo desde la rotonda de la N-2 hasta Plaza pero, "no se han adjudicado todavía, ni se han licitado las obras que tendrían que empezar en breve".

Como dato de "enorme trascendencia" ha indicado que los propios empresarios de Plaza han cuantificado el acceso de vehículos a este Polígono en 25.000 vehículos diarios, que son más que los que transcurren entre Zaragoza y Huesca todos los días.

Con un problema añadido, y es que estos vehículos "no se desplazan a Plaza de una manera regular o escalonada a lo largo del día, sino que se acumulan a las entradas y salidas en dos picos, en dos horas punta".

LA MOCIÓN

Por esta razón, Vox insta al Gobierno de Zaragoza y al Gobierno de Aragón a que, en atención a su mayor representación en el CTAZ, realicen un "refuerzo presupuestario y operativo urgente" tanto en las frecuencias de la Línea 501 (Zaragoza-PLAZA), como en el servicio de transporte al polígono industrial de Malpica, adaptando el servicio a la realidad de los turnos laborales y a la creciente demanda de usuarios.

También se pide a ambos gobiernos tomar como base los estudios de impacto económico y medioambiental elaborados por la Asociación Empresarial de Plaza (AEPLA) para dimensionar correctamente el refuerzo necesario.

El tercer apartado recoge poner en marcha la propuesta de resolución aprobada en el último Debate sobre el estado de la Ciudad en el sentido de constituir la comisión de trabajo para el diseño del futuro de la movilidad en Zaragoza y su Área Metropolitana.

RED FERROVIARIA

En esta moción se hace referencia a un contrato formalizado el 6 de junio de 2024, con la empresa IDOM para el estudio funcional de la remodelación de la red arterial ferroviaria de Zaragoza y su adaptación a las circulaciones de la línea Zaragoza-Canfrán-Pau.

"Este estudio tenía un plazo de entrega de 14 meses, con lo cual, teóricamente, este fue gestionado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y, como digo, tenía 14 meses de plazo de entrega, con lo cual ya debería estar entregado desde el día 6 de agosto", ha precisado el portavoz de Vox.

Han transcurrido casi tres meses desde entonces y es un estudio que contempla varias cuestiones que para Vox son "extraordinariamente importantes para Zaragoza". Estudiaba, entre otras cosas, la posible ampliación del túnel de Goya y Tenor Fleta; el estudio especial, decía, del tramo de Delicias y Cabañas de Ebro, algo que "hace sospechar que posiblemente por parte del Ministerio se estuviera estudiando o planteando la ampliación de la red de cercanías que iría desde Casetas ampliarla hasta Cabañas de Ebro", ha observado.

Calvo ha abundado en que este estudio es de "enorme interés" para Zaragoza y se ha mostrado sorprendido porque se desconoce si por parte del Ayuntamiento ya se ha solicitado información al Ministerio de Transportes o si no se ha solicitado.

Por este motivo han presentado la moción para instar al Gobierno de la ciudad a que solicite al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible información pormenorizada sobre el estudio contratado con IDOM de "la remodelación de la Red Arterial Ferroviaria de Zaragoza y su adaptación a las circulaciones de la línea Zaragoza-Canfranc-Pau" y sus implicaciones para la ciudad.

Otro apartado recoge reiterar el acuerdo mayoritario aprobado en el Pleno del día 1 de julio de 2022 en sus propios términos: "Solicitar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y a la Consejería de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón la confección de un estudio de viabilidad de un proyecto de tren-tram o tren cercanías Huesca-Zaragoza, en el marco del Acuerdo de colaboración de fecha 21 de marzo con el Ayuntamiento de Huesca para la promoción de actividades de especial interés turístico y cultural".