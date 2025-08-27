Vox critica el "caos" circulatorio en Huesca por la "falta de planificación" del Gobierno municipal

Archivo - El portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Huesca, José Luis Rubió - VOX - Archivo

ZARAGOZA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Huesca, José Luis Rubio, ha criticado el "grave colapso" de tráfico que sufre la ciudad, especialmente en la zona sur, como consecuencia directa de la "falta de previsión y planificación" del equipo de gobierno municipal.

En concreto, la simultaneidad de los cortes en la ronda sur --calle Alcañiz-- y en la calle Martínez de Velasco ha provocado un embudo de circulación que afecta a miles de vecinos cada día. Esta situación ha hecho especialmente complicada la salida hacia Zaragoza desde los barrios del sur, con atascos continuos y tiempos de espera inaceptables durante las horas punta.

El tráfico, ya de por sí denso en esa zona, se ha convertido en un "caos absoluto" por decisiones "mal" coordinadas desde el propio Ayuntamiento, ha incidido Rubio. Desde VOX han estimado que los trabajos "debieron haberse escalonado para minimizar su impacto en la movilidad urbana".

Además, han exigido que se habilite de forma provisional el carril bici de la avenida Martínez de Velasco para aliviar el tráfico en la zona. "El sentido común dicta que, ante una situación excepcional, deben tomarse medidas también excepcionales para facilitar la circulación", ha opinado el portavoz de Vox.

Este nuevo episodio refleja, "una vez más, el desgobierno y la ineficacia" que caracterizan a este equipo de gobierno, incapaz de anticiparse a los problemas y de ofrecer soluciones reales a los oscenses. La alcaldesa, Lorena Orduna, como máxima responsable, "ni siquiera ha hecho alusión a este caos en sus múltiples apariciones en redes sociales, ignorando los problemas que está sufriendo la ciudadanía en su día a día", ha afeado.

A su parecer, la movilidad en Huesca no puede depender del ensayo y error y ha añadido que está ocurriendo "no es un imprevisto, es una consecuencia directa de una mala planificación".

Finalmente, el portavoz de Vox ha exigido explicaciones urgentes y una solución inmediata a este colapso, así como que se rindan cuentas por la "falta de previsión" que está afectando al conjunto de los vecinos del sur de la ciudad. "Huesca necesita un gobierno serio, que escuche a los ciudadanos, que piense antes de actuar y que tenga como prioridad facilitar la vida a los oscenses, no complicarla aún más", ha zanjado.