Vox denuncia que "la sangre corre cada vez con más frecuencia por las calles de Zaragoza"

Representantes de Vox en la calle Montañés, en el barrio de Las Delicias de Zaragoza. - VOX

ZARAGOZA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de VOX, Santiago Morón, ha denunciado este lunes que "la sangre corre cada vez con más frecuencia por las calles de Zaragoza". Se ha referido así a la "extrema violencia y enfrentamiento entre dos bandas rivales" que tuvo lugar el viernes pasado en el entorno de la calle Montañés y Parque Delicias, y ha calificado de "salvajes" a los participantes en este suceso, "que portaron armas blancas de hasta 45 centímetros de filo, puñales, bates de béisbol y piedras".

Morón ha hecho estas declaraciones en la calle Montañés, junto con los diputados David Arranz y Juan Vidal; y el concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza, Armando Martínez. Ha acusado a "PP y PSOE de provocar esta situación y no tomar ningún tipo de medida para defender a nuestra sociedad y no perder el control de las calles", por lo que ha abogado por una "actuación decidida de las administraciones".

Y al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y a la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, de "no pasear por estas calles ni intentar poner freno a esta situación de extrema gravedad".

El presidente de Vox Zaragoza ha señalado que "no es un hecho aislado", recordando a su vez "la reyerta de hace unas semanas en Tenor Fleta, otro asesinato de un varón de raza negra por otro varón de raza negra en Delicias hace tres meses, o más intentos de okupación ilegal en la calle Montañés aprovechándose del apagón" que tuvo lugar el 28 de abril.

Además, ha defendido el "derecho" de los vecinos "a la seguridad y a vivir con tranquilidad, ya que para eso pagan sus impuestos". Morón ha exigido la "deportación de todos aquellos inmigrantes que violen, delincan, roben y no estén adaptados a nuestra sociedad o ejerzan una violencia constante". "A las administraciones se les va de las manos. Sin seguridad no hay libertad", ha resumido.