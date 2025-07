Vox Huesca exige la inmediata puesta en marcha del centro de salud del Perpetuo Socorro

HUESCA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

VOX Huesca ha exigido este lunes la inmediata puesta en marcha del centro de salud del Perpetuo Socorro, alertando del "intolerable retraso" en la apertura del nuevo centro de salud, "una infraestructura sanitaria prometida y esperada por los oscenses, que ahora no estará operativa, en el mejor de los casos, hasta finales de año".

"El edificio, cuya entrega estaba prevista con antelación suficiente para poner en marcha el servicio durante este 2025, continúa cerrado porque ni siquiera se ha licitado a tiempo el equipamiento necesario para su funcionamiento", han señalado en una nota de prensa.

Este hecho pone de manifiesto "la total incapacidad de gestión del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, que ni ha previsto ni ha ejecutado con diligencia lo imprescindible para que esta dotación sanitaria pudiera estar ya al servicio de los ciudadanos. La ciudad de Huesca no puede seguir esperando".

Para Vox Huesca, "este nuevo retraso se suma a la larga lista de promesas incumplidas por parte del Gobierno autonómico en materia sanitaria y lo que es más grave: desde el cierre del centro de salud del Santo Grial --una decisión arbitraria e injustificada-- miles de oscenses han visto deteriorada su atención primaria, obligados a desplazarse más lejos y sufrir demoras en la asistencia médica".

El Perpetuo Socorro "lleva años siendo maltratado por las instituciones en lo que respecta a servicios públicos", han enfatizado desde Vox, indicando que "este centro no es un lujo: es una necesidad urgente".

Los retrasos en la adjudicación del equipamiento "demuestran que para el Gobierno de Aragón los ciudadanos de Huesca no son una prioridad".

"Desde Vox exigimos la máxima celeridad y transparencia en la licitación y equipamiento del centro, y que se establezca un calendario público de puesta en marcha, con fechas claras y responsables políticos que den la cara si vuelven a fallar", han proclamado.

"No vamos a tolerar más dilaciones ni excusas burocráticas mientras los oscenses siguen esperando algo tan básico como una atención médica digna y cercana. La salud no puede estar sujeta a la desidia administrativa ni a cálculos partidistas. Si se prometió un centro, que se abra. Si se construyó, que se equipe y si no son capaces de hacerlo, que asuman responsabilidades", han concluido.