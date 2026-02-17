Vox Huesca lleva al Pleno una moción para regular el acceso a dependencias municipales con ocultación del rostro

Archivo - Vox rechaza "unos presupuestos irresponsables que condenan a Huesca al abandono y el estancamiento" - VOX HUESCA - Archivo

HUESCA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Huesca ha presentado una moción para regular el acceso y uso de las dependencias municipales en aquellos casos en los que se produzca una ocultación integral del rostro que impida la identificación visual de la persona, han informado en una nota de prensa.

La iniciativa, registrada para su debate en el próximo Pleno ordinario, se fundamenta en una cuestión estrictamente funcional: "garantizar la seguridad, la correcta verificación de la identidad y el normal funcionamiento de los servicios públicos municipales".

Desde Vox han indicado que "las dependencias municipales no son espacios privados ni ámbitos de expresión personal sin límites, sino lugares donde se realizan actuaciones con efectos jurídicos, se gestionan datos personales sensibles y se presta atención directa al ciudadano".

"En determinados trámites presenciales, la identificación visual del rostro resulta imprescindible para evitar suplantaciones, proteger a empleados públicos y usuarios y asegurar la objetividad en la actuación administrativa".

Han recalcado que "la moción no se dirige contra ninguna confesión religiosa ni contra una cultura concreta", sino que "es de carácter general y objetivo: será aplicable a cualquier prenda o atuendo que produzca el efecto de ocultación total o sustancial del rostro, con independencia de su origen o significado".

Vox cita "de manera meramente enunciativa" prendas como el niqab o el burka, "pero la norma afectaría igualmente a cualquier otro elemento que impida la identificación facial".

Asimismo, la propuesta excluye expresamente los supuestos debidamente acreditados por razones médicas, de salud pública o de seguridad laboral, y deja claro que no se extiende a la vía pública, ámbito en el que el Ayuntamiento carece de competencia para imponer restricciones generales de vestimenta.

La moción encomienda a los servicios jurídicos municipales la redacción de un reglamento o norma interna que desarrolle esta regulación, garantizando su proporcionalidad, claridad y correcta aplicación, así como su debida publicidad en accesos y canales municipales.

Para este grupo municipal, "esta medida se encuadra dentro de la potestad de autoorganización del Ayuntamiento y responde a principios constitucionales como la igualdad ante la ley, la neutralidad de la Administración y la seguridad jurídica".

Asimismo, defiende que el acceso a los servicios públicos "debe realizarse en condiciones que garanticen la identificación de las personas y la protección del interés general, sin privilegios ni excepciones ideológicas, y siempre desde el respeto al marco constitucional vigente".