Vox Huesca propone recuperar la cruz abandonada del frente de la Guerra Civil

Archivo - El pleno de Huesca debate la regulación del acceso a dependencias municipales en casos de ocultación integral de rostro - VOX HUESCA - Archivo

HUESCA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Huesca ha presentado una propuesta de resolución para la recuperación, dignificación e instalación en la ciudad de la cruz hallada en el entorno de la localidad de Quicena, vinculada a los caídos del frente durante la Guerra Civil Española, que fue encontrada en estado de abandono en una escombrera tras las obras de la autovía.

Según ha señalado el portavoz de Vox, José Luis Rubió, "lo ocurrido con esta cruz no es un hecho aislado, sino el reflejo de una forma de actuar en la que determinados elementos de nuestra historia son ignorados, eliminados o directamente tratados como residuos cuando no encajan en el relato dominante".

Desde Vox han destacado que ha sido la propia sociedad civil la que ha tomado la iniciativa para recuperar y reconstruir este elemento histórico, "demostrando que muchos oscenses no están dispuestos a aceptar que su pasado se borre o se manipule en función de criterios ideológicos".

La moción presentada propone que el Ayuntamiento oscense inicie contactos con los particulares que han restaurado la cruz, con el objetivo de estudiar su instalación en un espacio público de la ciudad, estableciendo como ubicación preferente el entorno del Parque Mártires de la Libertad, por su vinculación histórica con los enterramientos realizados durante el asedio de Huesca.

"JUSTICIA HISTÓRICA"

Asimismo, Vox ha subrayado la importancia de avanzar hacia una memoria pública "equilibrada e integradora", recordando que en Huesca ya existen espacios y actos institucionales dedicados a una parte de las víctimas del conflicto, mientras que otras siguen sin reconocimiento.

En este sentido, la propuesta incluye garantizar la igualdad de trato en los homenajes institucionales, evitando cualquier tipo de discriminación en función del contexto histórico o la adscripción de las víctimas.

Rubió ha insistido en que "no se trata de reabrir heridas, sino de cerrarlas de verdad, reconociendo a todos y no solo a unos pocos", y ha defendido que recuperar esta cruz es "un acto de justicia histórica, de respeto al patrimonio y de dignidad hacia todos los que formaron parte de uno de los episodios más duros de la historia de Huesca".

Finalmente, Vox ha advertido de que seguirá impulsando iniciativas para evitar lo que consideran una "memoria selectiva", apostando por una visión de la historia basada en el respeto, la verdad y la convivencia.