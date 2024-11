VOX pide garantizar una asistencia sanitaria de calidad "con vocación de permanencia en los próximos diez años"

ZARAGOZA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de VOX en las Cortes de Aragón, Santiago Morón, ha defendido este viernes que el nuevo mapa sanitario recoja la asistencia sanitaria de calidad y tenga "una vocación de permanencia en los próximos diez años".

Morón ha destacado que "esta reforma no va a ser sencilla, no va a ser un camino de rosas. Y, probablemente, no se llegará a un documento de consenso".

"En cualquier caso, nosotros sí que vamos a seguir trabajando y vamos a colaborar para que así sea: Desde luego no queremos un documento que sea un mero reparto o una mera redistribución de los recursos disponibles", ha añadido.

El portavoz adjunto de VOX ha exigido "unas bases fundamentadas, con vocación de permanencia para garantizar una asistencia de calidad en los próximos ocho o diez años y que no se tenga que estar retocando constantemente el mapa sanitario".

CRITERIOS

"Sobre la atención sanitaria en el medio rural, consideramos importante y fundamental que esta reforma no pueda suponer en ningún caso una merma del servicio prestado en la atención primaria en el medio rural", ha continuado Morón, quien ha reclamado "afrontar inversiones tanto en la rehabilitación de los consultorios como en los equipamientos necesarios para estos centros" y "avanzar en incentivos profesionales ligados a la permanencia en los centros o en las plazas de difícil cobertura".

"Ese debe ser el camino para cubrir estas plazas. El camino no es la homologación o agilizar la homologación de títulos de médicos, vamos a dejarlo entre comillas, extranjeros", ha considerado.

"Lo que tenemos que hacer es trabajar e incentivar a los profesionales que se forman en nuestro país", ha manifestado Santiago Morón, subrayando que "además de los seis años de carrera, los años de titulación de medicina, realizan luego una formación especializada de cuatro años más en medicina de familia".

También ha pedido "que se tenga en cuenta no solamente la población o las necesidades de una población determinada a día de hoy, sino también que se haga una previsión de la expansión demográfica de algunas zonas, como es el barrio de Arcosur y el barrio de Rosales del Canal".

Otra propuesta de VOX es "reforzar cada vez más el papel de enfermería, darle un papel más protagonista dentro de los equipos de atención primaria, pero también ir incorporando otros profesionales y contar con un personal de administración estable y formado".

"En cuanto a la atención especializada, se debe caminar hacia una unificación de agendas o al menos a una coordinación de agendas entre los distintos sectores sanitarios". "No hay que descartar la posibilidad de que se puedan reducir sectores sanitarios, lo cual, además, facilitaría la movilidad del personal entre los mismos", ha finalizado.