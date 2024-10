VOX reclama más rebajas fiscales en Aragón y Azcón advierte que dependerá de su apoyo al próximo presupuesto

ZARAGOZA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario de VOX en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha reclamado mayores rebajas fiscales en la comunidad autónoma, algo que el presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, ha condicionado al apoyo de su formación política al próximo presupuesto.

Nolasco ha intervenido este jueves en la segunda sesión del Debate sobre el estado de la Comunidad y ha asegurado que VOX es partidario de "rebajar más" que el PP los impuestos a los aragoneses. No obstante, ha mostrado su apoyo al Ejecutivo autonómico para implementar cualquier reducción fiscal.

El parlamentario de VOX ha reprochado al Ejecutivo aragonés que niegue rebajas fiscales para que los jóvenes aragoneses accedan a su primera vivienda, "mientras dicen sí a traer inmigrantes ilegales, menuda vergüenza". Le ha apremiado a rebajar la carga impositiva a los aragoneses, que están "hartos de falsas promesas", porque no es la primera vez, ha asegurado, que el PP las incumple.

"¿Por qué tenemos que creerle en su promesa de eliminar el grupo 2 de sucesiones en ascendientes, descendientes y cónyuges?", ha preguntado Nolasco, que ha apuntado que para llevar a cabo reducciones fiscales como esta el Gobierno de Aragón deberá "controlar sus gastos" o los ciudadanos "rebajar sus gastos de vida cotidiana para poder pagar impuestos".

Por su parte, ha propuesto eliminar subvenciones a los sindicatos, quitar ayudas a los centros de Menores No Acompañados (MENA), a las entidades que favorecen el efecto llamada de inmigrantes ilegales, y suprimir las ayudas al desarrollo por ser competencia nacional, ya que "antes de ayudar a otros países, hay que ayudar al desarrollo de nuestra comunidad autónoma".

PRESUPUESTO

Jorge Azcón, en su turno de réplica, ha confiado en que VOX, que cuenta con siete diputados en las Cortes de Aragón, no bloquee el próximo presupuesto de la comunidad autónoma. "No le veo dedicándose a poner más palos en la rueda antes que buscar soluciones. No lo va a hacer. Espero no equivocarme", ha afirmado.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha apelado a la visión común de la economía de PP y VOX, "la que mayor riqueza ha dado en la historia", para alcanzar un acuerdo entre ambas formaciones con respecto al presupuesto para 2025 y dar contribuir al "momento económico" que vive Aragón y a continuar en la senda transformadora para generar "mayor riqueza, bienestar y prosperidad".

"Sinceramente, no creo que pueda bloquear a Aragón, no solamente por el momento que vivimos, sino porque, además, ambos tenemos en cuenta el momento que vive España de involución democrática y de ataque a las instituciones", ha expresado Azcón.

En esta línea, Jorge Azcón ha hecho referencia a los 12 meses en los que VOX ha formado parte del Gobierno de Aragón "para lo bueno y para lo malo", aunque ha aseverado que el actual organigrama con solo consejeros 'populares' es "mejor".

El presidente aragonés ha dejado claro que las decisiones adoptadas por el Gobierno de Aragón se adoptaron por acuerdo también de VOX durante su etapa en el Ejecutivo, de modo que se ha dirigido al exvicepresidente primero: "Como tienen principios, no cambian ideas por sillones y van a seguir manteniendo sus ideas, espero que por no estar en los sillones, sus ideas tampoco hayan cambiado y lo que aprobaba cuando estaba en el Consejo de Gobierno, también esté dispuesto a aprobarlo ahora".

Así, Azcón ha reclamado, de nuevo, el apoyo de los parlamentarios de VOX para sacar adelante el presupuesto para 2025, que "no va a ser tan distinto como el que contó con sus votos a favor" en el anterior ejercicio. El presidente autonómico ha garantizado a Alejandro Nolasco que se pondrá en contacto con él para llegar a acuerdos, pese a las exigencias para ello que han establecido desde la dirección nacional de su formación, liderada por Santiago Abascal.

DEMANDAS DE VOX

Azcón ha analizado las tres premisas "fundamentales" que ha fijado VOX para apoyar el presupuesto de Aragón para 2025 y ha negado que, en los dos meses que han transcurrido desde la salida de los de Abascal del Ejecutivo autonómico se hayan derogado iniciativas impulsadas durante su etapa en el equipo de gobierno, algo que VOX pedía recuperar.

En lo que respecta al rechazo de la política de inmigración del Gobierno de España, "no me consta que el Partido Popular la apoye"; y, en tercer lugar, sobre los planes de retorno de inmigrantes y la propuesta de que el Ejecutivo aragonés los financie o colabore, Azcón lo ha calificado como algo "extremadamente difícil" por ser procedimientos que dependen de la justicia.

Por otro lado, desde VOX se han publicado diez puntos que abordan cuestiones de familia, fiscalidad y empresas, entre otras, "en las que podemos ponernos de acuerdo", ha confirmado Azcón. En concreto, en materia de 'okupación' y empadronamientos fraudulentos "no será un problema" alcanzar consenso, a pesar de que el último depende de los ayuntamientos y, por tanto, desde el Gobierno de Aragón "no podemos hacer mucho".

FISCALIDAD EN ARAGÓN

En cualquier caso, el apoyo de VOX al presupuesto de Aragón para 2025 será una decisión nacional del partido, ha reconocido Jorge Azcón, quien ha manifestado: "La fiscalidad dependerá de que haya presupuesto. Ustedes --VOX-- deciden si quieren que haya una rebaja de impuestos".

Además, Jorge Azcón ha llamado a la "prudencia financiera" a la hora de acometer rebajas fiscales, afirmando que la voluntad del Gobierno de Aragón --impositivamente-- es "ayudar a los jóvenes, a las personas desfavorecidas, a las pymes, a los autónomos y a quien vive en el territorio".

Por ello, ha recordado a Alejandro Nolasco que en el primer año de legislatura se ha aprobado un presupuesto que reducía en más de 50 millones de euros la fiscalidad, algo que se ideó "pensando en las clases medias y los que más lo necesitan".