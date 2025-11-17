Zaragoza lanza una "estrategia global" para mejorar la "seguridad y estética" varios puentes de la ciudad

El consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, junto al concejal de Vox, Julio Calvo, bajo el puente de Piedra de Zaragoza. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El puente de Piedra, el puente de Hierro, el puente sobre el ferrocarril en la carretera de Cogullada, la pasarela del Voluntariado y el puente sobre la desembocadura del Huerva en la ribera del Ebro son las primeras cinco infraestructuras sobre las que actuará el Ayuntamiento de Zaragoza en el marco de una "estrategia global", cuyo objetivo es mejorar su "seguridad y estética".

El consejero municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano, ha informado de los detalles del Plan de Puentes en una rueda de prensa este lunes, acompañado del concejal de Vox, Julio Calvo.

El Servicio de Conservación de Infraestructuras lanzará un contrato para la redacción de proyectos por valor de 199.831,5 euros, IVA incluido, y que estarán listos en cuatro meses. La previsión es que, a futuro, se invertirán 7,25 millones en el desarrollo de los proyectos.

"Los puentes y este tipo de estructuras similares, que son 131 repartidas por toda la ciudad, se revisan de forma constante, pero ahora queremos realizar un programa especial de dichos puentes con el objeto de mejorar y realzar su estado y obtener la redacción de un proyecto de intervención integral especializado para cada uno", ha indicado Serrano.

Dentro de estos proyectos "se incluirán las propuestas de mejora de la iluminación ornamental y funcional para optimizar la actual iluminación buscando la eficiencia energética, sin olvidar la estética para realzar el valor del patrimonio que suponen los puentes", ha añadido el consejero municipal.

El concejal de Vox ha reconocido que "no ha habido dificultad" en acordar estas partidas reclamadas desde hace años, considerándolas "más que necesarias", puesto que los puentes objeto de la intervención forman parte del "acervo patrimonial de la ciudad" por, entre otros motivos, encontrase en el entorno de la plaza del Pilar. "Tenemos que esforzarnos en que tengan la mejor imagen posible", ha apostillado.

El contrato se divide en cuatro lotes: reparación del puente de la carretera de Cogullada sobre el ferrocarril (Lote 1, con 37.086,50 euros); adecuación y mejora de las pasarelas del Voluntariado y la desembocadura del río Huerva en el Ebro (Lote 2, con 56.325,50 euros); reparación y mejora del Puente de Hierro (Lote 3, valorado en 48.581,50 euros); y anteproyecto de reparación integral del Puente de Piedra (Lote 4, dotado con 57.838 euros).

FASES

Estos contratos, en su primera fase, se centrarán en realizar inspecciones especiales, que incluirán medios de elevación, drones, o medios acuáticos. Asimismo, se deberán llevar a cabo los pertinentes ensayos 'in situ' y de laboratorio.

No obstante, en el Lote 1, el del puente de Cogullada, no se realizará inspección especial dado que existe un anteproyecto y una inspección reciente por parte de Adif, pero se realizará un informe que sirva para la redacción del proyecto.

En la segunda fase, los adjudicatarios deberán redactar el proyecto técnico para la mejora de cada uno de los puentes objeto del contrato. Se describirán los trabajos y se definirán las condiciones, lo que implica el diseño, justificación y documentación necesarios para definir, a nivel constructivo, las obras correspondientes de posibles reparaciones de los puentes, incluyendo los trabajos internos o externos que se pudieran requerir, como la red de abastecimiento de agua, el saneamiento, el alumbrado público, los pavimentos de las calles, así como las canalizaciones de servicios privados.

Del mismo modo, se establecerán las comunicaciones con organismos afectados para que tengan constancia de la redacción de los proyectos y puedan establecer condicionantes técnicos a tener en cuenta para la realización de los trabajos.

PROYECTOS

Para la Pasarela del Voluntariado se requiere una inspección especial del puente, de los focos de corrosión en distintos elementos como barandillas y tableros. También se analizará la rotura de cristales de los parapetos laterales.

La Pasarela del Voluntariado fue proyectada por Javier Manterola, inaugurada en 2008, tiene una planta curva, con 188 metros de longitud, y está sustentada por 46 tirantes desde el mástil central. En este caso, se analizará la pérdida de espesor del pavimento, se inspeccionarán los tirantes y los aparatos de apoyo, así como el amortiguador central y la pérdida de espesor del tratamiento protector en zonas localizadas del tablero y del mástil.

Asociado al contrato de la Pasarela del Voluntariado, se elaborará un informe técnico para el puente de la desembocadura del río Huerva en la ribera del Ebro que proponga actuaciones que mejoren el pavimento de madera, así como evaluar su sustitución por otra solución.

Del mismo modo, se inspeccionará el estado de cristales de los parapetos laterales y se buscará otra solución "menos vandalizable", haciendo un estudio del desembarque con el terreno existente para evaluar la mejora de la accesibilidad. La primera previsión del coste de estas intervenciones ronda los 250.000 euros.

En lo referente al Puente de Hierro, se prestará atención a la pérdida de tratamiento protector en distintos elementos, sobretodo en las superficies pintadas en color azul; a las roturas puntuales en varios tramos de barandilla; y a posibles deterioros y patologías adicionales. La redacción del proyecto propondrá una mejora de la iluminación ornamental del puente, para lo que se deberá incluir cálculos luminotécnicos, eléctricos y de eficiencia.

El Ayuntamiento de Zaragoza quiere un anteproyecto de mejoras del Puente de Piedra, que al tratarse de un Bien de Interés Cultural (BIC), las actuaciones deberán contar en todo momento con las prescripciones relativas al patrimonio y arquitectura. Por ello, se realizará un informe técnico que sirva para la realización de consultas previas a la Comisión Provincial de Patrimonio en el se describirán las actuaciones de reparación y su forma de ejecución.

En este caso, la inspección principal de puente se centrará en el desgaste general de la sillería; las posibles grietas y fisuras; la vegetación, aterramiento y socavación en zampeados de las pilas; la erosión, desgaste y desprendimiento de los sillares en el muro de estribo izquierdo (aguas abajo); y otros posibles deterioros y patologías adicionales.

Se aprovechará para crear un modelo digital de todo el puente y sus estribos, incluyendo el muro de sillares en el muro de estribo izquierdo. Además, se elaborará un informe de la zona de nidificación del vencejo común y del vencejo pálido en las grietas de generadas en los sillares. Se tendrán en cuenta las épocas de nidificación y elaborar un mapa donde se registren los nidos existentes.

Este proyecto incluirá la redacción de un anexo con procedimientos a seguir en las posibles obras de rehabilitación para la protección y conservación de la avifauna del entorno. Se incluirá un anteproyecto de mejora de iluminación ornamental y un estudio de movilidad del tráfico peatonal y de vehículos para el entorno y así minimizar las posibles afecciones temporales que pudieran derivar de las obras.

Por último, para la mejora del puente de la carretera de Cogullada sobre el ferrocarril se parte ya con la base de los análisis realizados, dado que hay un anteproyecto de actuación municipal y un análisis de inspección que ADIF hizo en 2023.

Se señalan como los descorchones que pueden provocar la corrosión de la armadura, la impermeabilidad del puente desde el tablero para evitar filtraciones, la inspección de bovedillas del tablero, el estado de las barandillas, la inspección de aparatos de apoyo y otros posibles deterioros y patologías adicionales.

Entre las obras que ya se contemplan, habrán de desarrollarse la reserva de espacio para instalar una nueva tubería de fundición dúctil para el abastecimiento de agua, la mejora de iluminación viaria del puente, la renovación de juntas o el asfaltado de los 400 metros.