Zaragoza rechaza la oferta del Gobierno central de 5 parcelas para vivienda pública al ser suelo rural sin desarrollar

El consejero municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, y portavoz del Gobierno municipal, Víctor Serrano - MIGUEL GRACIA

ZARAGOZA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza ha mostrado su más "más absoluta indignación y perplejidad" ante lo que solo cabe calificar como "un insulto a la inteligencia de los zaragozanos" por parte del Gobierno central en materia de vivienda que oferte cinco parcelas para vivienda pública que en realidad son suelos rurales sin desarrollar.

Así ha calificado el consejero municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, y portavoz del Gobierno municipal, Víctor Serrano, la oferta de venta de suelos por parte del Gobierno de España a través de la SAREB que se ha recibido en el Ayuntamiento de Zaragoza.

"Lo que nos han puesto sobre la mesa no es una oferta de colaboración institucional; es un agravio comparativo flagrante y una muestra de falta de sensibilidad sin precedentes", ha resumido Serrano.

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria S.A. (SAREB) remitió el pasado 3 de marzo un oferta de suelos al Ayuntamiento de Zaragoza donde aportaba una carta, un listado de parcelas para construir vivienda pública y su oferta económica, así como un dossier --parcialmente ilegible--.

"La SAREB pretende que los zaragozanos aceptemos 5 suelos que, siendo realistas, parecen haber sido seleccionados por ser los menos atractivos y eficientes de su cartera. Mientras en otras ciudades de España vemos cómo se firman convenios ambiciosos, aquí se nos ofrece una oferta insuficiente y vergonzosa", ha deducido Serrano.

LAS 5 PARCELAS

En concreto, la oferta remitida al Ayuntamiento de Zaragoza contempla la venta de 5 parcelas distintas en el barrio rural de La Cartuja, cada una con distintos titulares catastrales de las que la SAREB solo tiene entre el 6,58 y el 35,6% de la titularidad, todas ellas por un importe global de 319.950 euros.

La documentación ha sido analizada por la Unidad de Proyectos y Valoraciones del Servicio de Suelo y Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza, cuyos técnicos exponen de forma clara que una de las parcelas "está en situación básica de rural y sin posibilidad de desarrollo urbanístico alguno".

Hay otras tres similares que "no pueden considerarse como suelos finalistas disponibles para su destino al uso residencial u otros servicios públicos al no disponer de reparcelación aprobada ni contar con los servicios urbanísticos mínimos requeridos", y una quinta parcela "ya está siendo destinada al uso público dotacional y cuya propiedad íntegra será obtenida de forma gratuita con el preceptivo proyecto de reparcelación", ha detallado.

Además, los funcionarios municipales reprochan a la SAREB que "todos los bienes ofrecidos son porcentajes de la propiedad en proindiviso con otros propietario, lo cual no solo no permite el uso directo de las parcelas sino que dificulta su desarrollo".

"CASI OFENSIVO"

En definitiva, ha destacado Víctor Serrano, "es incomprensible y casi ofensivo que, teniendo la SAREB y el Estado suelos mucho más atractivos y estratégicos en nuestra ciudad, decidan guardárselos en el cajón mientras nos ofrecen unas migajas que, además, ni los tienen al cien por cien, ni pueden desarrollarse en buena parte, ni responden a la urgencia habitacional real".

Serrano ha querido poner en contexto la situación y ha recordado que "solo en los suelos de la antigua Aceralia, en El Arrabal, la SAREB podrían cedernos suelos listos para la construcción donde tienen capacidad para 440 viviendas y que todavía no han movido" y en otros desarrollos urbanísticos en la Z-30 y en La Jota tienen suelos con capacidad para otras más de 500 viviendas".

Sin embargo, "y sin ir más lejos, a finales de 2025, la SAREB firmó con Cataluña la cesión a través de SEPES un total de 13.000 pisos y 300 solares para vivienda asequible".

"Vivimos una crisis de vivienda que afecta a nuestros jóvenes y a nuestras familias. Zaragoza ha demostrado capacidad de gestión y voluntad política para construir vivienda pública, pero necesitamos que el Gobierno de España reme a favor, no que nos ponga palos en las ruedas", ha instado Víctor Serrano, quien ha remarcado que "no aceptaremos que el Gobierno de Sánchez convierta a Zaragoza en el vertedero de activos tóxicos de la SAREB mientras se niega a liberar los suelos que realmente darían una respuesta eficaz a la crisis".

RIGOR

Por ello, ha exigido "que se paralice esta oferta ridícula y se negocie con rigor". "No queremos más que nadie, pero no vamos a permitir recibir menos que otras capitales por criterios puramente políticos, porque lo que necesitamos es que se pongan a disposición de los ciudadanos los suelos que de verdad permitan edificar de forma rápida, eficiente y a precios asequibles y que el Gobierno de Sánchez entienda que detrás de cada solar hay una familia zaragozana esperando una oportunidad".

Desgranando la oferta de la SAREB, se encuentra, por un lado, una parcela que se encuentra clasificada como Suelo No Urbanizable de especial protección (Regadío), la propiedad ofertada es un 6,58% de la parte de copropiedad correspondiente, y además está calificada parcialmente de zona verde y de viario público.

Por otro lado, se oferta por parte de la SAREB que el Ayuntamiento compre por 20.000 euros una parcela que "ya se encuentra edificada y efectivamente destinada al uso de equipamiento deportivo al albergar las piscinas municipales de La Cartuja, y que además deberá ser objeto de cesión obligatoria y gratuita al Ayuntamiento en ejecución del planeamiento si se tramita en la zona un proyecto de reparcelación.

Una tercera parcela, a efectos de suelo, está en situación básica rural y actualmente la parcela se destina a tierras arables inactivas. La cuarta también está en situación básica rural, se define mayoritariamente como tierras arables y el Catastro lo hace como "improductivas en su totalidad", donde además, bajo la superficie de la misma discurre parte de la Red de Colectores de la Carretera de Castellón.

La última es parte de una parcela cuyo sector no cuenta con proyecto de reparcelación aprobado, por lo que se trata a todos los efectos de suelo en situación básica rural y se destina a pastos arbustivos y matorral, mientras que Catastro la define como tierras de labor o regadío con intensidad productiva 4.