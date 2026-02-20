Zaragoza se suma a la asociación internacional LUCI de ciudades dedicadas al alumbrado urbano sostenible

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, firma un convenio de adhesión con el director de la asociación internacional , LUCI, Mark Burton-Page, una entidad sin ánimo de lucro dedicada al alumbrado urbano sostenible - DANI MARCOS

ZARAGOZA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha firmado la adhesión de la capital aragonesa a la asociación internacional LUCI --Lighting Urban Community International-- de ciudades dedicadas al alumbrado urbano sostenible como herramienta social, cultural y económica, que dirige Mark Burton-Page.

Ambos han rubricado el documento de adhesión a esta red de ciudades en la que Zaragoza entra a formar parte de una asociación sin ánimo de lucro, fundada en 2002 en Lyon (Francia). Como integrante de este colectivo de ciudades, el consistorio podrá conectar con autoridades locales de todo el mundo que usan la luz como una herramienta para su desarrollo en diversos ámbitos, como sucede con iniciativas como el actual Zaragoza Luce.

Precisamente, la segunda edición de Zaragoza Luce con una presencia mayor en el centro de la ciudad y precedida de un éxito de público en su estreno el año pasado, se convierte también en el momento adecuado para generar una nueva oportunidad internacional de desarrollo social, cultural y económico a través de la vinculación con LUCI Association.

La asociación combina a ciudades miembros --autoridades locales-- con miembros asociados del ecosistema de iluminación, como profesionales de la industria, agencias de diseño, artistas de luz, organizadores de festivales de luz, institutos de investigación y otros actores vinculados a la iluminación urbana.

COMPROMISO

Esta plataforma se ha consolidado como un método de intercambio, aprendizaje, cooperación y defensa de políticas de iluminación urbana sostenible y ciudadana a nivel internacional.

La alcaldesa Chueca ha expresado su compromiso por "formar parte activa" de LUCI Association. "Zaragoza entra en esta red como una ciudad que tiene mucho que aportar, que está demostrando, con iniciativas como Zaragoza Luce, que la iluminación se puede convertir en una palanca de dinamización cultural, de atracción de visitantes, de generación de actividad económica y de fortalecimiento de nuestra identidad urbana", ha argumentado.

También, ha precisado, la ciudad entra con la "voluntad de aprender, de conectar" con los mejores profesionales, con los mejores diseñadores, con las ciudades que están liderando la innovación en este ámbito.

Otro de los objetivos de formar pare de LUCI es "incorporar conocimiento, nuevas herramientas y nuevas soluciones que permitan seguir mejorando Zaragoza", ha afirmado Natalia Chueca.

LUCI EN TODOS LOS CONTINENTES

En la actualidad esta asociación que recibe a Zaragoza como nuevo miembro, reúne a cerca de 70 ciudades miembros de todo el mundo que representan a más de 100 millones de habitantes, y más de 50 miembros asociados de alrededor de 40 países.

Algunas de ellas en Europa son Amsterdam, Amberes, Brujas, Bruselas, Budapest, Eindhoven, Ginebra, Gante, Glasgow, Gotemburgo, Grenoble, Helsinki, Estambul, Leipzig, Lyon, Madrid, Marsella, Montpellier, Moscú, Paris, Reykjavik, Tallin, Turin, Vilna o Yerevan, entre otras.

En América figuran Guadalajara, Los Ángeles y Medellín; en Asia y Oceanía están Busan, Guangzhou, Gwangju, Jinju, Nanjing, Putrajaya, Seúl y Yala, además de varios municipios y áreas rurales miembros situados en Nepal; mientras que en África están adheridas Dakar, Ouagadougou, Porto-Novo, Rabat y Ramallah.

DESARROLLO A TRAVÉS DE LA LUZ

Los beneficios de formar parte de la LUCI Association entroncan con la estrategia del Gobierno de Zaragoza de explorar cualquier ámbito que permita a la ciudad ganar prestigio internacional y conectarse con los profesionales y las urbes referentes en cualquier sector, en este caso, la iluminación sostenible y sus aplicaciones sociales, culturales y económicas.

A partir de ahora, Zaragoza gozará de ventajas estratégicas, técnicas y sociales. Podrá acceder a una red global profesional en el campo de la iluminación urbana, con responsables, expertos y ciudades decididas a innovar en este ámbito, una vía directa para intercambiar experiencias, proyectos y soluciones adaptadas a su realidad local.

También será posible acceder a conocimiento especializado y mejores prácticas, publicaciones, herramientas online, estudios de caso, eventos y talleres. Todo enfocado a mejorar las estrategias locales de iluminación urbana.

Zaragoza entrará en eventos --conferencias, workshops, visitas técnicas-- donde las ciudades pueden presentar sus proyectos, aprender de otros y establecer colaboraciones y podrá, a su vez, aumentar su visibilidad y reputación externa como líder en iluminación urbana sostenible.

Por otra parte, gozarán de herramientas para políticas públicas más sostenibles a través de documentos como la LUCI Declaration for the Future of Urban Lighting y la LUCI Charter on Urban Lighting, que brindan recomendaciones para el desarrollo de políticas públicas de iluminación sostenible.

Finalmente, por la relevancia de sus socios y sus intereses comunes, LUCI actúa como plataforma conjunta para influir en estrategias y normativas globales o regionales relacionadas con el uso de la luz en la ciudad con enfoques sostenibles, inclusivos y culturalmente sensibles.