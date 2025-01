Zaraguasa regresa con seis días de risas ininterrumpidas en los bares zaragozanos y un homenaje a Rafa Blanca

ZARAGOZA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El festival de humor de Zaragoza, conocido como 'Zaraguasa', regresa un año más en una edición en la que será homenajeado el cómico Rafa Blanca, mientras que artistas locales como Diego Peña, Yolanda Blanco o Minerva Arbués completarán el cartel.

'Zaraguasa' se funda hace 17 años por los cómicos aragoneses Mariano Bartolomé y Juako Malavirgen. "La idea nace de las cenizas del mítico establecimiento Juan Sebastián Bar, el cual lamentablemente cerró sus puertas en la pandemia, pero que no queríamos que su esencia cayera en el olvido", recuerda Bartolomé.

La propuesta combina improvisación, música, monólogo y 'stand up', pero siempre en un bar. "Desde nuestros inicios, seguimos empeñados en mantener la comedia en los bares, que es donde nació el festival", ha añadido Malavirgen.

El programa empezará este sábado, 11 de enero, con el grupo Al Tran Tran y su espectáculo de improvisación musical, que tendrá lugar a las 20.30 en el Refugio del Crápula, mientras que el domingo, 12 de enero, será el turno de Jorge Huerta con su show 'Presente imperfecto', a las 20.00 horas.

El siguiente jueves, 16 de enero, a las 20.30 horas, la fiesta dle humor proseguirá con la actuación de Sergio Ronda y su show 'Gracias por su visita', mientras que el viernes, a la misma hora, será el turno de Raquel Torres con 'Mucha mierda'.

El sábado, 18 de enero, el Zaraguasa se traslada al Centro Cívico Río Ebro --avenida María Zambrano, 56-- con una de sus dos actuaciones más especiales. Será a las 18.00 horas con el espectáculo 'BAJO O, una comed I.A. artificial' de la mano de Luisal Martu, Jorge Huerta y Mariano Bartolomé.

Ese mismo día, a las 20.30 horas, será el momento de disfrutar de la Noche Crápula en este local situado en el barrio de la Magdalena, con una velada protagonizada por tres cómicas aragonesas como Yolanda Blanco, Marta Bartolomé y Minerva Arbués.

HOMENAJE A RAFA BLANCA Y BROCHE FINAL

El Festival de Comedia de Zaragoza bajará el telón definitivamente el domingo, 19 de enero, con dos actuaciones de excepción, ambas en el Refugio del Crápula. A las 12.30 horas, el cómico aragonés Rafa Blanca recibirá el premio 'Jose el Niño', un premio que recibió este nombre el pasado año tras el fallecimiento del monologuista, actor y músico, en abril de 2023.

Licenciado en Arte Dramático en la Real Escuela Superior Arte Dramático de Madrid, Blanca (Madrid, 1979) es uno de los actores más conocidos del programa de televisión 'Oregón TV'. Afincado en Aragón desde hace años, cuenta con una historia de más de dos décadas delante de las cámaras y encima del escenario.

El cómico zaragozano Diego Peña será el encargado de poner el broche final a la XVII edición del Zaraguasa el mismo domingo a las 20.00 horas con su show titulado 'All you need is laugh'. "Un monólogo disfrazado de concierto, o un concierto donde se habla mucho, lo que seguro es la demostración de que los años invertidos en magisterio musical sólo han servido para que haga la risa sobre el escenario", ha explicado.