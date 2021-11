ZeC alerta de que 30 familias pueden ser desahuciadas y pide crear el observatorio del derecho a la vivienda

ZARAGOZA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejal del grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Luisa Broto, ha alertado de que unas 30 familias, algunas con menores a su cargo, pueden ser desahuciadas a medio y corto plazo y ha pedido crear el observatorio del derecho a la vivienda.

Broto ha explicado que esta cifra la han obtenido de un sondeo que ha realizado ZeC a través de los servicios sociales municipales y ha aclarado que precisamente es un sondeo porque no hay un registro municipal de esas situaciones que permita disponer de "datos objetivos".

Por ello, también ha reclamado al Gobierno PP-Ciudadanos que "se debe crear ese registro", donde se recojan los desahucios que hay o puede haber y así vigilar el derecho constitucional a la vivienda y la protección de los menores.

Otra propuesta que ZeC plantea al Gobierno municipal es un protocolo de prevención de emergencia habitacional que esté coordinado entre los servicios sociales municipales, la sociedad Zaragoza-Vivienda, el Gobierno de Aragón y el poder judicial para "garantizar el derecho a la vivienda".

Asimismo, Broto ha abogado por recuperar la Oficina de Vivienda para evitar posibles desahucios y la pérdida del derecho a la vivienda para lo que ha apremiado al Gobierno PP-Cs a que "suscriba el convenio que tiene encima de la mesa y no quiere firmar con el Gobierno de Aragón". Ha aportado el dato de que en el anterior mandato esta Ofician realizó 1.608 intervenciones.

PROBLEMA ESTRUCTURAL

En rueda de prensa, Broto ha opinado que "son propuestas fácilmente asumibles, que requieren más de voluntad que de recursos económicos".

La edil ha recordado que el pasado 8 de noviembre una familia de 4 miembros, uno de 8 meses, "fueron desalojados de su vivienda, propiedad de una gran inmobiliaria con el impacto negativo que tiene una situación de violencia como es la pérdida de la vivienda, además con menores".

Ha apuntado que no es el único caso reciente y con menores y, por tanto la "violencia es extrema", al tiempo que ha apostillado que el 20 de noviembre el Día Mundial de la Infancia y en el Ayuntamiento de Zaragoza se constituirá el Consejo de la Infancia y Adolescencia.

La concejal de ZeC ha subrayado que se trata de una situación estructural que se da en la ciudad en los últimos meses y la "dureza y crueldad sigue ahí".

Luisa Broto ha criticado que este Gobierno "se empecina en negar la realidad de un problema estructural" y ha creado una oficina ante la ocupación de viviendas que "no es el problema real, sino que hay familias que perderán sus viviendas a medio y corto plazo y no puede ser que no se aborde de forma integral", ha concluido.