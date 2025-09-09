ZeC intentará que la subida de tasas afecte "lo menos posible" a los ciudadanos

La portavoz del grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Elena Tomás, con la alcaldesa, Natalia Chueca - DANI MARCOS

ZARAGOZA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Elena Tomás, ha reconocido que el aumento de la tasa de basura "hay que hacerlo" al argumentar que viene impuesto por la Unión Europea, pero ha avanzado que intentará que "afecte lo menos posible".

"Hay que hacerlo, hay que subir esta cantidad, pero vamos a intentar que afecte lo mínimo posible a la ciudadanía, porque sabemos que si no, si la apoya el Partido Popular, quizás con VOX, pues quizás sea más alto. VOX está en contra completamente, pero es algo que hay que hacer, por lo tanto hay que ser responsables".

Tras reunirse con la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, al inicio del curso político, Elena Tomás le ha trasladado que es sabedora de que el tratamiento de residuos y el agua, "viene de Europa y hay que hacerlo", pero le ha indicado que "también quizás lo que hay que hacer es subir los impuestos a las grandes empresas".

Al respecto, ha dicho que "no le parece justo" subir los impuestos a la ciudadanía en cuanto al agua y basura y, sin embargo, "se estén rebajando los impuestos a ACS, a Amazon y demás empresas que se están implantando en nuestra ciudad".

Por lo tanto, se ha mostrado partidaria de que "ahí tendrá que haber una negociación" y ha declarado que en ZeC están abiertos a negociar.

OTROS ASUNTOS

Elena Tomás le ha dicho a la alcaldesa que desde ZeC tiene gran preocupación por la naturalización de los espacios públicos, la tala de los árboles, "lo que está pasando en el Parque Bruil, donde antes se podía jugar y estar tranquilamente y que ahora mismo tiene un problema porque hay personas sin hogar que tienen que estar viviendo allí, ya que no se les está dando una solución desde el ayuntamiento",

Es un problema, ha dicho, que atañe a todos los grupos y la alcaldesa le ha contado que "trabaja" en este asunto y "también con el Gobierno central y le ha pedido a ZeC que si podían echar una mano "se sentiría muy agradecida".

Para Elena Tomás los puntos de encuentro con la alcaldesa están en el medioambiente y en la movilidad al ser dos ámbitos en los que "ahí no se encuentra con Vox, pero sí se pueden encontrar con Zaragoza en común" al argumentar que ZeC tiene "muy claro la dificultad y lo que hay que trabajar para combatir el cambio climático, que la ultraderecha no ve, sin embargo nosotros sí que estamos en disposición de negociar políticas del medioambiente".

También ha hecho valer la independencia de ZeC al no ser un partido de ámbito nacional y no tener que "estar pensando lo que nos dicen desde Madrid, sino que trabajamos para Zaragoza y es lo que queremos hacer".

BUSCAR PUNTOS DE ENCUENTRO

Ha indicado que si en ZeC entienden que el Gobierno de la ciudad "hace políticas que van a ser para el bien de la ciudadanía, desde luego las apoyaríamos".

Por otro lado, ha reconocido que ZeC y el PP están en espectro político "completamente diferente, muy lejanos a las políticas que está haciendo en vivienda" y le ha dicho a la alcaldesa que "no es lógico que una vivienda asequible tuviese un coste de 700 euros como son la mayoría de las que están haciendo en 2025 y que van a hacer próximamente".

"Me parecen unas viviendas muy caras y creo que hay que estar mucho más pegados al territorio y a la realidad de lo que está sufriendo y de lo que vive la clase trabajadora en este país".

Tras dejar claro que en el ámbito de la vivienda mantienen "muchas diferencias", también las tienen en políticas de juventud y Elena Tomás ha criticado la eliminación de siete zonas jóvenes en la ciudad y la eliminación también del funcionamiento del Consejo de Juventud. "Creemos que ahí tenemos una política muy diferente, una visión muy diferente, pero que nos podemos encontrar en otros espacios y así vamos a seguir trabajando", ha concluido.