ZeC pide anular el acuerdo que exime de pagar tasas a empresas beneficiadas por convenios de colaboración

La portavoz del grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Elena Tomás - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Elena Tomás, ha anunciado que presentará una moción en el próximo pleno en la que pedirá anular un apartado aprobado en el consejo de administración de Zaragoza Cultural del 26 de julio de 2023 que permite la exención del paga de tasas a las empresas privadas que se benefician de acuerdos y convenios de colaboración.

Asimismo, se propone que cualquier exención de tasas deba pasar previamente por la Comisión Plenaria de Cultura el expediente completo para garantizar la transparencia y control.

El tercer apartado pide eliminar la figura del contrato de patrocinio publicitario con entidades privadas en Zaragoza Deporte Municipal y garantizar el control transparente y la aprobación o no de las justificaciones.

Elena Tomás ha argumentado la presentación de esta iniciativa ante la exención del abono de tasas a la empresa Naturaleza Encendida por el espectáculo navideño "Boreal" que se instalará en el parque Grande José Antonio Labordeta durante 58 días ocupando una superficie de 1323 metros cuadrados de espacio público y que según sus cálculos, a esta empresa le correspondería pagar entre una horquilla de entre 66.000 y 222.546 euros.

El Ayuntamiento aporta a la empresa, "entre otros privilegios", vigilante de seguridad los 58 días que se ha reservado el espacio público, patrulla de Policía Local de refuerzo, 14 contenedores de basura y su recogida, refuerzo con una brigada de limpieza "que pagaremos todos los ciudadanos de Zaragoza en concepto de trabajos extraordinarios", ha apostillado Elena Tomás; además 80 vallas para el parque y 10 plazas de aparcamiento.

A todos "estos regalos" se suma la publicidad en tres autobuses públicos, muppies digitales, pantallas en el centro de la ciudad y podas del arbolado "a la carta" que ha solicitado la empresa Naturaleza Encendida. Por su parte, la empresa, aporta el coste del montaje de su propio espectáculo y 100 euros por el uso de la pantalla gigante de Etopía durante 21 días en la entrada de Zaragoza.

TRANSPARENCIA

En rueda de prensa, Elena Tomás ha explicado que la moción "no busca frenar la actividad cultural o deportiva de la ciudad, sino "devolver el rigor, la igualdad de trato y el control democrático a unas herramientas que no pueden usarse para favorecer intereses privados".

La finalidad es garantizar la "transparencia y la igualdad" en la asignación de recursos públicos y evitar la exención de tasas y controles a empresas privadas que se benefician de estos fondos "esto no es promoción cultural: es trato de favor pagado por toda la ciudadanía", ha diferenciado.

En este sentido, se ha referido otros espectáculos que tampoco han abonado tasas como la empresa Zusup con el espectáculo "Luzir" de la pasada Navidad o Vive Latino, que se han beneficiado de "exenciones o acuerdos al margen de los estándares habituales de control y transparencia".

Para Elena Tomás se trata de una práctica "inasumible que debe cesar de inmediato" para indicar que las sociedades municipales no pueden convertirse en "vía de escape" para evitar controles administrativos ni para eludir obligaciones tributarias que afectan al uso del espacio público.

Por otro lado, ha aludido a que esta situación genera "una discriminación" respecto a la mayoría de entidades y asociaciones que cumplen con el abono de tasas y con los controles exigidos habitualmente en otros convenios o ayudas municipales.

Finalmente, Elena Tomás ha confiado en que esta moción salga adelante después de que los grupos municipales de Vox y PSOE también hayan mostrado sus críticas por la exención de las tasas a estas empresas que firman convenios con el Ayuntamiento. "Creemos oportuno presentar la moción viendo la opinión del conjunto de la oposición y es la forma de controlar al PP".