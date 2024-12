Zuera realizará un simulacro de accidente químico el 4 de diciembre

ZUERA (ZARAGOZA), 2 (EUROPA PRESS)

La localidad zaragozana de Zuera será el escenario, este miércoles, 4 de diciembre, de un simulacro de accidente químico, un acto programado de la puesta en marcha del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia Exterior en el municipio.

El simulacro comenzará a partir de las 10.00 horas, cuando sonarán las señales acústicas instaladas en el polígono industrial El Campillo de Zuera, con el fin de comprobar su funcionamiento, y se activará el sistema ES-Alert, con el que todos los vecinos recibirán un mensaje de alerta en sus dispositivos móviles indicando el simulacro de accidente químico.

El Ayuntamiento de Zuera, 112 Aragón, Protección Civil y el Gobierno de Aragón piden a los zufarienses que no se asusten, ya que no se trata de una emergencia real, y que se confinen en casa o en el edificio más cercano mientras dure el simulacro; no en la calle.

Asimismo, recuerdan que es posible que el SMS lo reciban en localidades próximas, por lo que en ese caso recomiendan desactivar el mensaje, continuar con la actividad que se esté desarrollando y, sobre todo, no acudir a Zuera.

Durante el año 2024, se han celebrado en Zuera varias charlas informativas sobre cómo actuar en caso de emergencia química. Estas sesiones han estado abiertas a la población, a los comercios locales y a los centros educativos, con el objetivo de dar a conocer el Plan Especial de Protección Civil de Energencia Exterior.

Además, se ha elaborado un folleto informativo para que los vecinos sepa qué debe hacer ante emergencias químicas, debido a que las características de algunas industrias que operan en Aragón, el transporte de mercancías peligrosas, los gasoductos u oleoductos hacen que exista este riesgo. En concreto, en Zuera se localizan dos empresas afectadas por la normativa SEVESO de accidentes graves.

Entre los posibles accidentes químicos, pueden tener su origen en el incendio o combustión de productos inflamables, que pueden producir quemaduras, asfixia, intoxicaciones o molestias a causa del humo; en una fuga o vertido tóxico de gas o de un líquido con propiedades perjudiciales para la salud humana o el medio ambiente acuático; o una explosión, que puede producir rotura de cristales con proyección de fragmentos.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

Entre las precauciones que debe tomar la población en estos casos están disponer siempre en casa de una radio y pilas de recambio, una linterna y saber dónde está el interruptor general de corriente eléctrica del inmueble, así como las llaves de paso de agua y gas.

Las recomendaciones ante el riesgo químico son quedarse en casa, cerrando puertas y ventanas; apagar el aire acondicionado y cualquier sistema de ventilación; escuchar las emisoras de radio locales, que son las que darán las instrucciones y recomendaciones necesarias; bajar las persianas, por si hubiese riesgo de explosión; y cerrar la llave del gas y desconectar la electricidad. Las personas que estén en la calle deberán protegerse las vías respiratorias y confinarse en un lugar cerrado.

En ningún caso se debe salir a la calle hasta que se declara el fin de la emergencia y tampoco acudir a buscar a los hijos a la escuela, ya que estarán confinados en las aulas con sus profesores.

En episodios de riesgo químico, las autoridades insisten también en no usar el teléfono para dejar las líneas libres para los servicios de emergencia, en no fumar ni encender fuego y en que los vehículos no son lugares seguros donde permanecer.