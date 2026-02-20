Ampliada la temporada de caza hasta el 31 de marzo para reforzar la prevención frente a la peste porcina africana

Jabalí. - PRINCIPADO

OVIEDO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria amplía hasta el 31 de marzo la temporada de caza para reforzar la prevención frente a la peste porcina africana. Además, el próximo jueves, día 26, presentará al Consejo Regional de Caza las modificaciones de la disposición general de vedas, orientadas a intensificar los controles frente a esta enfermedad y mejorar la gestión cinegética.

Según informa el Gobierno regional, de cara a la campaña 2026-2027, una de las novedades es la ampliación del periodo de caza del jabalí hasta el 31 de marzo. Asimismo, se reducirá de 8 a 6 el número mínimo de cazadores para formar cuadrilla en los cotos regionales gestionados por sociedades, lo que permitirá organizar batidas de jabalí con mayor flexibilidad y eficacia.

También se autorizará la caza de rayones (crías de jabalí) y de hembras con cría en la zona central de Asturias, con el fin de contener la población. Paralelamente, se permitirá el uso de dispositivos para mejorar la eficacia en recechos y aguardos de jabalí.

Indica el consejería que estas novedades se expondrán en el Consejo Regional de Caza que se celebrará el jueves, en el que también se presentarán los datos provisionales de la ejecución del plan de vigilancia sanitaria en la fauna silvestre.

Este plan monitoriza la evolución de diversas enfermedades en especies concretas mediante muestreo estadístico, de acuerdo con los criterios fijados en el plan nacional.

En el ámbito cinegético, el muestreo se realiza a partir de los ejemplares abatidos, tanto en cotos regionales como en reservas de caza. En 2025 se obtuvieron muestras de suero de 334 jabalíes, 15 gamos, 20 corzos, 34 ciervos y 52 rebecos.

En el caso del jabalí, los análisis se orientan a la detección de tuberculosis, brucelosis porcina, peste porcina africana, peste porcina clásica y enfermedad de Aujeszky.

La consejería plantea, además, varias modificaciones para optimizar la gestión de los terrenos cinegéticos. Entre ellas, la desafectación de zonas de eucaliptales y cultivos en los refugios de caza de Ribadesella, Cabo Busto y Bajo Narcea-Nalón, con el fin de incorporarlas a los cotos regionales colindantes; la revisión de los criterios del canon aplicable a los terrenos cinegéticos y la actualización de la composición del Consejo Regional de Caza, para adaptarla a las nuevas necesidades.

Asimismo, se propondrá la aprobación de los aprovechamientos en todas las reservas regionales de Caza, con un incremento del cupo en Proaza y el Sueve para intensificar la presión cinegética sobre los jabalíes.