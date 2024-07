Asaja y Coag reclaman al Principado medidas "urgentes" para agilizar la vacunación de lengua azul

OVIEDO, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Asaja Asturias y Coag Asturias instan a la Consejería de Medio Rural y Política Agraria a que adopte medidas urgentes para agilizar la vacunacion de lengua azul y el pago inmediato de las indemnizaciones a las explotaciones afectada.

A través de nota de prensa, las organizaciones han denunciado la "falta de previsión e improvisación" por parte de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria. "En noviembre del año 2023 se nos planteó que en un plazo máximo de 5 meses se vacunaría a los animales de las explotaciones de bovino y ovino con el fin de que pudieran ser trasladados a los pastos a partir del mes de abril y mayo como siempre se ha hecho. Pues bien, a día de hoy, 2 de julio aún hay ganado que no tiene la pauta vacunación completa", han indicado.

Un escenario que provoca "un gran malestar entre los ganaderos asturianos con explotaciones extensivas que tienen que manejar gran cantidad de reses ahora en pastos, con la dificultad que conlleva agruparlas para la vacunación".

Además, han denunciado el "grave problema" con los terneros mayores de tres meses que aún no han sido vacunados, que se crían como pasteros y se venden para vida a otras Comunidades Autónomas. Estos todavía no se han vacunado, lo que "pone en una situación muy delicada a multitud de explotaciones ganaderas que no ceban terneros y los venden para vida porque tienen una total incertidumbre acerca del tiempo que tendrán que seguir alimentando a su ganado y aumentando los costes de producción".

Por ello, han reclamado que se prorrogue al menos hasta el 30 de julio la obligatoriedad de la vacunación o, en su defecto, que se contrate más personal para vacunar "en tiempo y forma" en las explotaciones en las que la producción sea para vida.

Han reclamado también un protocolo de actuación para la reclamación que haga el ganadero sobre los efectos secundarios de la vacuna de la lengua azul en su ganado. En ese protocolo, han explicado, deberían reflejarse plazos de reclamación, documentación requerida y baremo de indemnización en función del efecto padecido.

Para finalizar, han reclamado que se indemnice cuánto antes a los afectados y poder acreditar los ganaderos que su cabaña pasó la enfermedad.