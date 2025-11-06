Asturias contabiliza 11 lobos abatidos a mitad del periodo de ejecución del programa de control poblacional

OVIEDO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos Líndez, ha informado este jueves que, a mitad del periodo de ejecución del programa de control poblacional del lobo, se han contabilizado 19 ejemplares sobre un total máximo de 53, de los cuales 11 fueron abatidos mediante extracciones planificadas por la guardería de agentes medioambientales y 8 por causas naturales o accidentales, lo que supone un 36% de ejecución. El programa de actuaciones, que se extenderá hasta el 31 de marzo de 2026, actúa sobre una población total estimada de 345 lobos.

Marcos ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que el programa de control poblacional "no se suspendió ni un solo día", desmintiendo "informaciones difundidas en las últimas semanas por grupos parlamentarios de la derecha y algunas organizaciones agrarias". "El programa funciona, avanza y se ajusta a los tiempos previstos", ha afirmado tras aportar los datos.

Durante su intervención, el consejero ha señalado que "los datos desmienten rotundamente ese relato" y que "quienes durante semanas se dedicaron a difundir falsedades deberían de tener la decencia de pedir perdón por alarmistas y por trasladar mentiras a la ciudadanía".

Marcos ha precisado que el verano es tradicionalmente el periodo de menor eficacia para obtener resultados, y ha recordado que los incendios forestales de agosto requirieron trasladar recursos de la guardería. "Los datos son consistentes con la planificación y la estacionalización del programa", ha subrayado.

El consejero ha destacado además que el plan del lobo no se limita al control de ejemplares, sino que incluye medidas de prevención y apoyo económico a la ganadería extensiva. "Hemos destinado 1,8 millones de euros a ayudas para cerramientos, pastores eléctricos y mastines, con más de 200 solicitudes aprobadas en lo que va de año", ha explicado. Asimismo, se ha modificado el baremo de indemnizaciones con un incremento del 30% y la incorporación del lucro cesante, con pagos realizados en un plazo medio inferior a 90 días.

En relación con la oposición, ha remarcado que "lo que realmente molesta a la derecha es que Asturias tiene un gobierno que cumple y trabaja, mientras otros se limitan a gritar desde la barrera. Nosotros ofrecemos transparencia, rigor y resultados".

Finalmente, ha anunciado que la próxima semana se convocará el Comité Consultivo del Lobo, donde se presentará "toda la información pormenorizada y detallada sobre la ejecución y los resultados del programa", reafirmando el compromiso del Principado con el equilibrio entre la conservación del lobo y la protección de la ganadería extensiva.

Sobre las cacerías autorizadas, el consejero explicó que hasta la fecha se han aprobado 174 cacerías en reservas regionales, de las que 37 se han celebrado, aunque ha señalado que "ninguna de ellas ha sido efectiva hasta ahora". Estas cacerías forman parte de los métodos de control poblacional del plan de gestión del lobo, y están enfocadas en áreas donde se registran daños significativos en la cabaña ganadera y no existen reservas regionales.