Asturias Ganadera exige la salida del lobo del Lespre y critica la "cobardía" de Barbón

OVIEDO 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La organización Asturias Ganadera ha protagonizado este lunes una concentración frente a la sede de Presidencia del Principado de Asturias. Han vuelto a exigir la salida del lobo del listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, conocido como Lespre. Han criticado, además, la "cobardía" del presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón, por no actuar ni exigir que se ponga fin a ese nivel de protección.

Los participantes en la movilización han portado una serie de fotografías de animales mutilados y ensangrentados, atacados por lobos y han exhibido una pancarta con el lema 'Barbón: esto es lo que hace tu cobardía'.

El portavoz del colectivo, Xuan Valladares, ha dicho que el presidente del Gobierno asturiano no se ha enfrentado de verdad a la decisión de su partido de mantener al lobo en el Lespre. "Bastaría con que los senadores asturianos lo hubieran manifestado. Se supone que es una cámara que representa el territorio, no un partido, ¿no? Pues es mentira también, ¿por qué no votaron los asturianos en contra? Eso se llama cobardía", ha dicho.

Según Asturias Ganadera, el sector se siente víctima de una "constante humillación y atropello" por la excesiva protección que tiene el lobo. Valladares ha dicho que existe desde hace un tiempo una propuesta para sacar al lobo del Lespre y está "paralizada" por numerosas prórrogas que están activando tanto el PSOE como Sumar.

Ha pedido al Gobierno asturiano que deje de ser "hipócrita" y que se ponga "manos a la obra" para terminar con el problema. "Presionad de verdad al gobierno. No os limitéis a intentar parecer que os oponéis para intentar engañar a los asturianos", ha dicho Zapico en un mensaje dirigido a los dirigentes del Priincipado.

Además de pedir el desbloqueo de esa salida del lobo del Lespre, Asturias Ganadera pide la tramitación de la ley de pagos de daños de fauna salvaje que "ya está registrada en la Junta General y que garantizaría pagos rápidos totales".

MERCOSUR

A preguntas de los periodistas, Xuan Valladares, ha mostrado también su oposición al tratado comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Se ha solidarizado con la protesta en Madrid que protagonizan agricultores y ganaderos contra ese acuerdo.

Valladares ha dicho que para el sector puede ser "terrible" porque los profesionales de España están en desventaja, dado que las exigencias para ser ganadero son superiores a los de los países de Mercosur en cuanto a controles y exigencias. "Son decisiones que se toman para apoyar la macroindustria, no para el sector productivo", ha comentado el portavoz de Asturias Ganadera, que ha insistido en la importancia de mantener la soberanía alimentaria y no depender de fuera.