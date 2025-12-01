Asturias incrementa un 38%, las ayudas en régimen de minimis para las explotaciones apícolas

El consejero, Marcelino Marcos, con esponsables de la asociación Promiel, la Federación de Apicultores (Fapi) y el consejo regulador de la indicación geográfica protegida (IGP) Miel de Asturias. - GOBIERNO DE ASTURIAS

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha publicado este lunes en el Boletín Oficial del Principado (Bopa) la resolución de la convocatoria de ayudas en régimen de minimis para las explotaciones apícolas, cuya cuantía se incrementa más de un 38% respecto al año pasado, al pasar de 55.000 a 76.082 euros. En total, las subvenciones benefician a 23.423 colmenas, cuyos propietarios han pasado de percibir 2,61 a 3,25 euros por unidad.

Además, el Gobierno de Asturias ha aumentado un 133% la ayuda a Promiel como agrupación de defensa sanitaria ganadera, por lo que este año recibirá 13.486 euros frente a los 5.786 de 2024.

El consejero, Marcelino Marcos, ha trasladado este lunes estas novedades al sector, en una reunión en la que también han participado la directora general de Ganadería y Sanidad Agraria, Rocío Huerta, y el director general de Planificación Agraria, Marcos da Rocha, así como responsables de la asociación Promiel, la Federación de Apicultores (Fapi) y el consejo regulador de la indicación geográfica protegida (IGP) Miel de Asturias.

En el encuentro, Marcos ha incidido en que el sector apícola es fundamental, no solo para la producción de miel y otros derivados como la cera, el polen o la jalea real, sino también para el mantenimiento de la biodiversidad en Asturias.

En este sentido, se ha comprometido a continuar con la lucha contra el avispón asiático, una especie invasora que ha causado graves daños a las colmenas y ha mermado significativamente la producción de miel en la comunidad.

Esta especie, que ataca a las abejas, representa una amenaza para el sector apícola, por lo que desde el Principado se mantendrá el esfuerzo para mitigar su impacto y proteger tanto las colmenas como la biodiversidad. El titular de Medio Rural ha subrayado que la colaboración con los apicultores y el apoyo a las medidas de control serán claves para salvaguardar el futuro de la apicultura.

Además, ha destacado la puesta en marcha en 2026 del plan Saborea el Paraíso que, con una dotación de un millón, tiene como objetivo reforzar la identidad de los productos amparados bajo las denominaciones e indicaciones geográficas protegidas, así como la producción ecológica.