Asturias permitirá abatir lobos en 174 cacerías programadas para capturar otras especies en las reservas

Marcos sigue sin dar el dato de los animales abatidos y el PP dice que acudirá a los tribunales

OVIEDO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Gobierno asturiano permitirá abatir lobos en 174 cacerías programadas para capturar otras especies en las reservas regionales. Estas batidas, que se desarrollarán del 11 de octubre al 31 de diciembre, forman parte del programa anual de actuaciones para reducir los daños provocados por esta especie.

El consejero del ramo, Marcelino Marcos, ha ofrecido este miércoles este dato durante su comparecencia en la Junta General. "Hablar del lobo en Asturias es hablar de la ganadería extensiva, de la economía de centenares de familias, de la vida en los pueblos y del equilibrio de un territorio que constituye la esencia de nuestro medio rural", ha señalado.

En su intervención, ha incidido en que la modificación de la Ley 1/2025 y la posterior salida del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) permite a las comunidades gestionar la especie de acuerdo con las circunstancias singulares de cada territorio.

Respecto a Asturias, ha reiterado la voluntad de gestionar la población de manera sostenible y equilibrada, sin perder de vista los intereses del sector ganadero.

En este contexto, ha defendido la medida que ahora impulsa el Principado: "No estamos hablando de una decisión improvisada, sino de una respuesta necesaria ante una realidad que amenaza la viabilidad de la ganadería extensiva".

El consejero también ha insistido en que el programa anual de actuaciones de control cuenta con el respaldo jurídico necesario, tras haber superado varios recursos administrativos y judiciales presentados por diferentes organizaciones.

El programa anual de actuaciones de control del lobo 2025-2026 autoriza la extracción de hasta 53 ejemplares en áreas específicas, como parte de las medidas para reducir los ataques a la ganadería. También prevé la colaboración de cazadores en las reservas regionales, siempre bajo supervisión técnica, para garantizar que las actuaciones se lleven a cabo de manera organizada y respetuosa con la biodiversidad, según ha informado el Gobierno asturiano.

Marcelino Marcos no ha querido dar, pese a las preguntas de los portavoces de los grupos parlamentarios, el dato de los lobos que ya han sido abatidos. El dirigente asturiano se ha limitado a decir que el balance completo se presentará al cierre del periodo, en marzo del 2026, con todos los datos contrastados. Ha afirmado que ya se han hecho extracciones, sin detallar el número. La falta de concreción ha prococado el enfado en la oposición.

El diputado del PP Luis Venta ha cargado duramente contra el Gobierno regional al que a tildado de "farsa política". Venta ha anunciado acciones legales contra el Ejecutivo autonómico, señalando que están decididos a ir a los juzgados. Ha acusado al consejero de ocultar información y "reírse" de los ganaderos, destacando que "vienen aquí a negarnos la información".

El diputado ha detallado múltiples ataques de lobos en diferentes municipios asturianos. Ha denunciado la situación de los ganaderos con datos de ataques en localidades como Salas, Tineo, Nava y El Franco, subrayando que "el campo tiene fecha límite". "¿No le da vergüenza?", ha repetido en varias ocasiones dirigiéndose al consejero.

Finalmente, Venta ha llamado a la movilización de la sociedad asturiana, asegurando que "están atropellando los derechos de miles de ganaderos" y prometiendo llevar el conflicto hasta las últimas consecuencias judiciales.

Javier Jové (Vox) ha criticado la gestión del lobo por parte del Gobierno regional. "El único dato relevante es que queríamos saber cuántos ejemplares se han cazado", ha señalado.

Jové ha retado al consejero Marcelino Marcos Líndez a demostrar la veracidad de los sacrificios de lobos, lanzando un desafío sobre la cifra de ejemplares cazados. "Le voy a hacer una porra a que a fecha de hoy no hay ningún ejemplar cazado", ha manifestado.

El diputado de Vox ha mostrado su disconformidad con la propuesta de habilitar a guardias de cotos para realizar cacerías, argumentando que "no tienen atribuciones para utilizar el arma, salvo en defensa propia". Además, ha acusado al Gobierno de estar "del lado del lobo" y en contra de los ganaderos.

Finalmente, el representante de Vox ha anunciado que registrarán una solicitud de información para obtener los datos sobre la gestión del lobo. "Vamos a registrar mañana mismo una solicitud de información", ha concluido, exigiendo transparencia.