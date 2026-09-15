Colectivos ganaderos convocan una concentración el 1 de octubre frente a la sede de Presidencia

Cartel de la concentración - URA

OVIEDO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Diversos colectivos ganaderos han anunciado este martes la convocatoria de una concentración el próximo 1 de octubre a las 12.00 horas, frente a la sede de Presidencia del Principado, para protestar por la situación del Sector.

La movilización está convocada por Unión Rural Asturiana, Asociacion de criadores de cabras y carranzanas del Alto Nalon, Asociación de Criadores de Ponis de Raza Asturcón, Asociación de ganaderos y agricultores Ganagri, Ganaderos del Sueve, Xalda Acoxa, y Asociación de Criadores de Cabra Bermeya.

"El campo asturiano no necesita más mesas. Necesita que alguien se siente en ellas, escuche y tome decisiones", reclaman los convocantes.

Además, un pastor de Ribadesella, Esteban Martínez, caminará hasta Oviedo durante tres jornadas, terminando el día de la movilización para visibilizar una situación que consideran insostenible.

Martínez ha explicado su situación este martes en la sede de Unión Rural Asturiana y ha explicado que su ganado, en la zona baja del Sueve, está siendo diezmado por ataques de lobos.

Ha dicho que no ha recibido contestación del Gobierno asturiano pese a enviar un comunicado hace quince días. "El trabajo mío de hace 40 años, en unas semanas, pues está viniéndose abajo", ha lamentado.

El ganadero ha subrayado que se trata de una iniciativa pacífica para visibilizar la problemática que afecta a los ganaderos de la zona. Ha insistido en que, aunque respeta a quienes defienden al lobo, él tiene derecho a proteger su patrimonio: "el que defienda a lobo está en su derecho pero yo tengo que defender lo mío".

En la marcha le acompañarán dos jóvenes ganaderos que acompañarán a Martínez en el recorrido, lo que considera "el mayor reflejo de que los chavales jóvenes que quieren empezar con esto no pueden porque se ven acogotados por, un día sí otro también, ataques de lobo".

El ganadero ha expresado su esperanza en que la marcha y la concentración en Oviedo tengan repercusión mediática y política, pidiendo que los políticos se posicionen claramente sobre la cuestión.