CyL considera que la "extracción" de lobos forma parte de una política de "futuro" y "seguridad" de la especie

VALLADOLID/OVIEDO 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha incidido este jueves en que "siempre" han pedido al Gobierno de España que se compense a los ganaderos por los daños que produce el lobo en las reses y que "se autoricen los procedimientos de extracción", como parte de su política de garantizar el "futuro y seguridad" de la especie pero también la "convivencia" con el sector ganadero.

Ante la autorización de extracciones por parte del Principado de Asturias, por la que ha sido preguntado Carriedo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado este jueves, el portavoz de la Junta ha señalado que "afortunadamente" la población del lobo en Castilla y León "no está en peligro" y la evolución de la especie "es favorable".

Fernández Carriedo considera que "puede haber una buena coexistencia" del lobo con el medio en el que vive, pero ha recordado que esto "exige analizar muy bien los cupos del lobo".

En este sentido, ha recordado que la Junta "siempre" ha pedido, además de que se compense ganaderos por los daños que produce el cánido, algo que considera que no se hace, que se autoricen los procedimientos de extracción para lobos.