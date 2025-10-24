DOP Cabrales podrá permitir "excepcionalmente" el uso de leche de fuera de su área tradicional para producir

OVIEDO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias, Marcelino Marcos, ha afirmado este viernes que "de una manera excepcional" se podría permitir a los productores de queso Cabrales utilizar leche que no provenga de los municipios que forman parte de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Cabrales.

"Nosotros hemos tomado contacto con el Ministerio para ver alguna alternativa y la alternativa que creo que luego ya es una decisión del propio Consejo Regulador es que de una manera excepcional puedan fabricar con leche que no provengan de animales que sean del Consejo de Cabrales o de la Peñamellera", ha explicado Marcos.

Esa medida excepcional, según Marcos, se plantea ante la preocupación del sector por la aparición de casos positivos de tuberculosis en algunas explotaciones, lo que ha obligado a realizar "tres vacíos sanitarios voluntarios".

"Evidentemente, las medidas que tienen que ver con una enfermedad como es la tuberculosis vienen dentro de un protocolo nacional", ha insistido el consejero.

Marcos ha señalado que "la decisión de si quieren, excepcionalmente, hasta que la situación cambie, utilizar para la fabricación de queso Cabrales, leche que no sea de los municipios que forman parte de la DOP, es una decisión del Consejo Regulador".