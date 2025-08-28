Entregados los premios del 141 Certamen de Ganado de San Agustín

OVIEDO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 141 Certamen de Ganado de San Agustín ha concluido este jueves con la ceremonia de clausura y la entrega de premios, en un acto que contó con la presencia de la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín; el gerente de la Comisión Regional del Banco de Tierras, José Ramón Feito Lorences; miembros de la Corporación Municipal y representantes del sector ganadero.

Los máximos galardones recayeron en ejemplares de varias ganaderías asturianas en las distintas categorías. En la raza Asturiana de los Valles Doble Grupa , la vaca campeona fue Llanera , de la ganadería de José Antonio García González (Corvera de Asturias); el toro campeón, Rubio , de María de los Ángeles García Fernández (Corvera); y la mejor ternera y novilla, Isla , de Jonathan Garrido Iglesias (Pravia).

En la modalidad de Asturiana de los Valles Tipo Normal , los títulos fueron para Malaya (vaca campeona), de la ganadería de María Elsa Iglesias Alonso (Pravia); Actor (toro campeón), de Casillas de Ernesto de Juan Martínez (Llanera); y Galáctica (terneras y novillas), de Jonathan Garrido Iglesias (Pravia).

Dentro de la raza Asturiana de la Montaña , resultaron ganadores Aldeana (vaca), de La Aldea, SC (Llanes); Chulo (toro), de Saray Méndez Rojas (Llanes); y Bribona (ternera y novilla), de Laura Martínez Viña (Gozón).

En Parda de Montaña , los reconocimientos fueron para la vaca Pirucha , de Emma Barbón González (Caso); el semental Gerardo , de Les Ratines, de Francisco Javier Coviella Iglesias (Nava); y la ternera Bandera , de Paulino Alonso Hevia (Laviana).

En la categoría de Asturcones , los vencedores fueron Peruyal (mejor hembra), de Manuel José García Fernández (Illas); y Felgazu (mejor macho), de la ganadería ACGALAN (Langreo).

El Trofeo Especial de la Junta General del Principado distinguió un lote de familia de Asturiana de los Valles Tipo Normal presentado por la ganadería de Armando Martínez Riesgo (Cudillero).

Con la entrega de estos premios, culmina una edición que volvió a reunir en Avilés a ganaderías de toda Asturias en una cita de referencia para el sector.