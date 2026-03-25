"Este gobierno desea lo mejor para la IGP Ternera Asturiana", afirma Marcos Líndez

Marcelino Marcos Líndez - WEB DE LA JGPA

OVIEDO 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Política Agraria del Gobierno asturiano, Marcelino Marcos Líndez, se ha defendido este miércoles en una comisión parlamentaria de las críticas de PP, Vox y del secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, que le han reprochado que e haya impulsado el sello '100 Raza Autóctona' de carne de ternera asturiana.

La Asociación Española de criadores de ganado vacuno selecto de la raza Asturiana de los Valles (Aseava) dio este fin de semana luz verde a la creación del sello. Desde la oposición han criticado a Marcos Líndez y le han acusado de actuar en este asunto con despecho por no haber podido ponerse al frente de la indicación geográfica protegida (IGP) Ternera Asturiana.

"La misma voluntad de defensa de la IGP ternera asturiana que tenía en el 2023, en el 2024 y en el 2025, la tengo en el 2026", ha afirmado Marcos Líndez, que ha recordado a los portavoces de la oposición que la decisión de la creación del sello es de los ganaderos. Les ha acusado de crear desunión en el sector.

El dirigente asturiano ha admitido que a él no le parece mal la modificación del decreto que permite la creación del nuevo sello. "Yo considero que todo lo que aporte más valor, más reconocimiento y mejor precio es bueno para el sector de vacuno de carne en Asturias", ha señalado, recordando que un sello '100% Raza Autóctona' reconoce la "calidad genética", la "pureza racial".

Mientras, ha indicado que la IGP Ternera Asturiana tiene el "valor añadido" del origen asturiano y de un sistema de producción en un territorio como el del Principado.

En el transcurso de la citada comisión parlamentaria, Marcos Líndez también ha apuntado que a él le gustaría que se cebasen más terneros en Asturias. Ha dicho que ya existen ayudas al engorde para fomentar esa actividad.