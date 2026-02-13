Marcelino Marcos defiende la pesca artesanal de angulas y reclama recursos para la PAC más allá de 2027

OVIEDO, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, ha defendido este viernes la postura de Asturias frente a la inclusión de la anguila en el catálogo español de especies amenazadas en peligro de extinción. Lo ha hecho durante la reunión telemática de los consejos consultivos de Política Pesquera y Política Agrícola para Asuntos Comunitarios, en la que se ha abordado también la necesidad de garantizar recursos adecuados para la PAC más allá de 2027.

Tras la reunión, Marcos ha comentado que las noticias que llegan "siguen siendo descorazonadoras porque realmente se habla de ampliaciones, de recomendaciones, de desarrollo de estructura de la PAC, pero realmente no se habla de lo importante que es ese marco financiero y los recursos necesarios para tener, más allá del 2027, una viabilidad importante para el primer sector de nuestro país y de todos los países de la propia Unión Europea".

Sobre la anguila, el consejero asturiano ha explicado que su oposición se basa en que la especie "ya se encuentra sometida a un régimen de protección y un control elevado y progresivo" y que no se han evaluado "las consecuencias jurídicas sobre actividades que actualmente están autorizadas, ni la interacción con la política pesquera común, ni los efectos sobre instrumentos de gestión sectorial".

Además, ha subrayado el impacto socioeconómico que tendría la medida para la flota artesanal: "La pesca profesional de angula es una actividad tradicional y lo sabemos bien en Asturias, que además está intensamente regulada y vinculada a un modelo de pesca artesanal de pequeña escala que sostiene la renta anual de nuestros pescadores. Además, no representa un gran volumen, está limitada en días, en número de licencias, está sometida a un estricto control técnico y administrativo".

Marcos ha advertido también sobre posibles asimetrías dentro de la UE y ha señalado que Países como Francia, que dentro de la propia Unión Europea supone un 90% de capturas, podrían seguir realizándolo. "O, por ejemplo, ¿cómo afectaría a nuestra comunidad vecina Galicia? Se daría la paradoja que en el río Miño, en el lado de Galicia, no podrían realizar capturas, y sin embargo, por el lado de Portugal sí".