Marcos, partidario de que Europa no reduzca "ni un euro" de los recursos destinados a la agroalimenttación

OVIEDO 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Política Agraria de Asturias, Marcelino Marcos, ha mostrado este jueves su rechazo a una posible reducción de recursos destinados al sector primario en la próxima Política Agraria Común (PAC) después de 2027. A su juicio, no se debe quitar "ni un euro" de los recursos para agroalimentación.

Ha recordado en Tapia de Casariego, en la inauguración de la Feria Campomar, que este es un momento en el que está en discusión la futura PAC y que la propuesta inicial es precisamente una reducción de los recursos destinados al primer sector".

Marcos ha destacado la importancia del desarrollo rural en Asturias, subrayando que la comunidad "destina más del 25% a desarrollo rural" y advirtiendo del riesgo de eliminar la autonomía de estos fondos al integrarlos en un fondo multisectorial. "Lo que se pretende es eliminar la autonomía de esos recursos de desarrollo rural", ha explicado.

El responsable autonómico ha puesto el foco en la soberanía alimentaria como elemento estratégico, especialmente en el contexto actual de tensiones comerciales internacionales. "Europa debe avanzar hacia la importancia que tiene la soberanía alimentaria, viendo lo que está pasando en las relaciones comerciales y las presiones de países como Estados Unidos", ha argumentado.

Ha insistido en la necesidad de mantener íntegros los recursos destinados al sector agroalimentario. "No se debe reducir ni un euro los recursos destinados a agroalimentación y al sector primario en Europa", ha enfatizado Marcos, defendiendo un enfoque que va más allá de la producción agrícola.

El consejero ha reivindicado una visión amplia del sector agroalimentario, que incluya no solo las producciones, sino también las políticas de desarrollo rural. "Sabemos de la importancia que tiene, en un sentido amplio, no solamente las producciones agroalimentarias, sino también el desarrollo rural", ha concluido.