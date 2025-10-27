Marcos (PSOE) defiende el Estatuto de la Mujer Rural como herramienta "transformadora" para garantizar la igualdad

El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, durante su comparecencia este lunes en la Junta General. - PRINCIPADO

OVIEDO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejero de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias, Marcelino Marcos, ha comparecido este lunes en la Junta General para defender el Proyecto de Ley del Estatuto de la Mujer Rural, un texto que busca "reconocer, visibilizar y dignificar el papel de las mujeres" en el medio rural asturiano.

Durante su intervención, el consejero ha subrayado que la iniciativa "no es un gesto simbólico, sino un conjunto de medidas concretas, ambiciosas y transformadoras" dirigidas a garantizar "el acceso de las mujeres a los mismos derechos, oportunidades y reconocimientos que cualquier otro ciudadano, viva donde viva".

El Estatuto, según ha explicado, se estructura en torno a tres ejes fundamentales: igualdad de oportunidades, formación y empleo, y conciliación. En materia de igualdad, contempla campañas de sensibilización para romper estereotipos de género, visibilizar la realidad de las mujeres rurales y fomentar su participación en órganos de representación y convocatorias de ayudas públicas.

En el ámbito de formación y empleo, la ley prevé facilitar el acceso de las mujeres rurales a puestos de responsabilidad, a formación especializada y a empleo de calidad, así como promover la creación de empresas de economía social, el trabajo autónomo femenino y la profesionalización de actividades artesanales y tradicionales. Además, se impulsará la titularidad compartida de explotaciones agrarias para garantizar la igualdad de acceso a los recursos.

Asimismo, se crearán ayudas específicas de conciliación y corresponsabilidad para favorecer el cuidado de menores, mayores y personas con discapacidad. El Estatuto pretende garantizar que la desigualdad de género no limite el acceso al crédito, considerado un hándicap para muchas emprendedoras rurales.

El consejero ha explicado que la ley también incorpora mecanismos de prevención y detección de la violencia de género en el medio rural, subrayando que "la violencia machista no es un fenómeno exclusivamente urbano" y que el aislamiento y la dispersión geográfica agravan su impacto en las mujeres del campo.

Marcos ha subrayado que la iniciativa se enmarca dentro de los objetivos de la Ley de Impulso Demográfico del Principado, con el fin de frenar el despoblamiento del medio rural desde una perspectiva de igualdad. "No habrá repoblación posible si no garantizamos condiciones dignas para que las mujeres puedan quedarse, desarrollarse y liderar en sus territorios", ha afirmado.

Por todo ello, el consejero ha hecho un llamamiento a todos los grupos parlamentarios para lograr el respaldo más amplio posible a la norma, destacando que "no es una ley de este Gobierno, es una ley para Asturias, para su futuro y para todas las mujeres que merecen ser reconocidas como parte esencial de nuestro presente y nuestro porvenir".

SIN ALEGACIONES

El Estatuto de las Mujeres Rurales del Principado de Asturias ha completado los procesos de información y audiencia pública previstos, sin que se registraran alegaciones. Así ha respondido el consejero de Medio Rural y Política Agraria a las críticas de Vox y PP, que han cuestionado la participación de asociaciones y colectivos en la elaboración del estatuto.

Según ha explicado Marcos, el proyecto de ley pasó por una audiencia pública previa y, posteriormente, por un periodo de información pública de diez días, en ambos casos sin recibir propuestas o reclamaciones.

Marcos ha subrayado la participación activa de distintos colectivos y entidades en el proceso de elaboración de la norma, indicando que se constituyó un grupo de trabajo en el que participaron asociaciones como la Asociación de Mujeres Campesinas, así como representantes de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), de la Federación Asturiana de Concejos (FACC) y de la Red Asturiana de Desarrollo Rural (Reader).

Además, ha indicado que han intervenido diversas direcciones generales del Principado, entre ellas las de Empresas, Reto Demográfico e Igualdad, garantizando que todas las aportaciones de asociaciones y personas a título individual se analizaran y, en su caso, se incorporaran al texto finalmente presentado ante la Junta General.

CRÍTICAS de PP y VOX

La portavoz de Vox, Carolina López, ha criticado la iniciativa por considerar que "no hay ni una medida concreta" que mejore realmente la vida de las mujeres rurales. López ha subrayado que "si realmente se quiere ayudar de verdad a las mujeres rurales, lo que hay es que mejorar las zonas rurales", señalando problemas históricos del medio rural asturiano como el acceso a servicios públicos, sanidad, educación, carreteras y la transmisión de explotaciones.

La diputada de Vox ha calificado la ley de "humo político" y ha advertido de que, sin medidas concretas que fomenten la rentabilidad de las explotaciones, el relevo generacional y la conciliación, "las mujeres rurales tampoco mejorarán su calidad de vida". López ha denunciado además que el Estatuto profundiza en la perspectiva de género con la "pretensión de dividir a hombres y mujeres" y ha criticado la falta de objetivos, plazos y cuantificación económica de las medidas.

El diputado Luis Venta, del Grupo Parlamentario Popular, ha coincidido en que la ley es necesaria, pero ha cuestionado la forma en que se ha elaborado. Venta ha destacado que, aunque el proyecto pueda ser útil, "hay muchas lagunas que no reflejan la realidad rural".

Venta ha avanzado que el PP no presentará enmienda a la totalidad y participará en la ponencia con el objetivo de mejorar el texto y convertirlo en una herramienta efectiva que combine justicia social y desarrollo económico para el medio rural asturiano.

"DIAGNÓSTICO COMPARTIDO" CON IU-CONVOCATORIA

Por el contrario, la diputada del grupo parlamentario IU-Convocatoria por Asturias, Delia Campomanes, ha mostrado su apoyo al Proyecto de Ley del Estatuto de las Mujer Rural, al considerar que se trata de "una iniciativa necesaria y oportuna" que reconoce la aportación de las mujeres al desarrollo y la sostenibilidad del medio rural asturiano.

Campomanes ha destacado que el proyecto parte de un diagnóstico compartido por su grupo sobre "el desequilibrio estructural entre el medio rural y el urbano y el papel invisibilizado de las mujeres rurales", quienes aún enfrentan mayores dificultades para acceder al empleo, a la titularidad de explotaciones, al crédito, a la formación y a la corresponsabilidad en los cuidados. La diputada ha subrayado que la ley aborda también un problema de cohesión territorial y demográfica que afecta a toda Asturias.

La parlamentaria ha celebrado la creación de una comisión de seguimiento y evaluación anual, que permitirá verificar el grado de cumplimiento y los avances en igualdad, y ha defendido que durante el trámite de enmiendas se puedan incorporar mejoras y precisiones que afiancen la eficacia práctica del Estatuto.