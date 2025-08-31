Más de 300 personas prueban el Bonito del Norte en la XXXII Feria Campomar de Tapia

Degustación de bonito en la Feria Campomar de Tapia de Casariego - OPASTURIAS

OVIEDO 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 300 personas han degustado del Bonito del Norte de la Organización de Productores Artesanales del Principado de Asturias en en la XXXII Feria Campomar de Tapia de Casariego, que se celebró este domingo en el municipio costero asturiano.

Dentro del programa oficial de la XXXII Feria Campomar, organizada por el Ayuntamiento de Tapia de Casariego, la Organización repartió, entre las 12.00 y las 14.00 horas en la Plaza de la Constitución, más de 300 raciones de mini rollo de Bonito del Norte con pisto, elaboradas con pescado fresco procedente de las rulas asturianas.

La actividad se completó con la entrega de bolsas-nevera y material divulgativo con la receta tradicional elaborada por el catering Malena.