Medio Rural entrega 97 títulos de propiedad tras la concentración parcelaria en Allande

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, entrega uno de los títulos de la concentración parcelaria. - PRINCIPADO

OVIEDO, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, ha entregado este jueves en Allande 97 títulos de propiedad de las fincas resultantes de la concentración parcelaria de Comba, Iboyo y Forniella. El Gobierno de Asturias ha destinado 179.890 euros a esta actuación, que ha beneficiado a 35 personas propietarias. Con esa inversión se han mejorado 8,2 kilómetros de caminos, para favorecer el acceso a las parcelas.

Según ha explicado el Ejecutivo autonómico en una nota de prensa, esta actuación ha afectado a 205,62 hectáreas que antes estaban fragmentadas en 833 pequeñas fincas y que ahora se reparten en 97, con una superficie medida de 20.911 metros cuadrados.

"Las concentraciones parcelarias son clave para clarificar la titularidad de las tierras, facilitar el trabajo agrícola y mejorar la organización de las explotaciones", ha valorado Marcos, quien ha subrayado que este tipo de intervenciones no solo incrementan la eficiencia y productividad del sector agrario, sino que también contribuyen "a fijar población en el medio rural".

A su juicio, el reparto de los títulos de propiedad supera con creces la mera entrega de un documento, ya que los propietarios ganan seguridad jurídica, capacidad de inversión y nuevas oportunidades de futuro. "Este acto culmina un proceso que ordena y optimiza el uso de la tierra, pone fin a la dispersión de parcelas y facilita una explotación más eficiente y rentable", ha añadido.

Tras la entrega de los títulos, el consejero ha visitado dos caminos rehabilitados en el marco de las actuaciones complementarias de la concentración parcelaria de Lomés y Carcedo de Lomés, ejecutada en 2024. Medio Rural destinó casi 155.000 euros a estas dos intervenciones.