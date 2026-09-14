Medio Rural habilitará ayudas para paliar los efectos de la sequía

Reunión de la mesa de trabajo del Pacto por el Medio Rural - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, se ha comprometido este lunes a habilitar ayudas para profesionales del sector primario afectados por la sequía o el estrés hídrico registrado en meses recientes. El Gobierno regional lo hará con o sin la "percha jurídica" que sería un decreto habilitado por el Gobierno central.

"Asturias va a habilitar ayudas, con independencia de lo que haga el Ministerio", ha comentado Marcelino Marcos tras presidir la mesa del trabajo sobre el sector agrícola y ganadero del Pacto por el Medio Rural de Asturias. Han asistido también las directoras generales de Ganadería y Sanidad Agraria, Rocío Huerta, y de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural, Begoña López; y los directores generales de Gestión Forestal, Javier Vigil, y de Planificación Agraria, Marcos da Rocha.

El dirigente asturiano ha informado de que existe una posición común entre comunidades autónomas que quieren que se debata en el seno de la próxima conferencia sectorial. Ha revelado que Asturias ha firmado junto a Galicia, Cantabria, Euskadi y Navarra un documento que precisamente tiene que ver con ayudas directas vinculadas a la sequía y toda esa situación que se está dando en la cornisa cantábrica, sobre todo vinculado al estrés hídrico que se ha producido entre marzo y el mes de julio y que afecta no solamente a lo que son los forrajes.

"Nosotros hemos encargado ya un estudio de la situación y las afecciones que tiene en Asturias, que son desiguales, porque no es lo mismo en maíz forrajero la incidencia en la zona del Cabo Peñas que pueda tener a lo mejor en el noroccidente de Asturias", ha argumentado.

El objetivo del trabajo es analizar la incidencia que ha tenido la sequía en determinadas zonas de Asturias para poder tramitar con carácter de urgencia un decreto extraordinario de ayudas.

En otro orden de cosas, Marcos Líndez ha explicado que se ha acordado en la reunión que el Principado realice en octubre el pago del adelanto de la Política Agrícola Común (PAC) de 2025.

"Me parece razonable y es un compromiso que hemos adquirido, el que en el mes de octubre se hagan esos adelantos", ha comentado Marcos Líndez.