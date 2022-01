Planas asegura que el "campo no pertenece a nadie, pertenece a agricultores y ganaderos"

VÍDEO: Enlace a archivo de vídeo disponible al final del texto.

Ultima el PERTE agroalimentario, que no irá mañana al Consejo de Ministros

MADRID/OVIEDO, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha calificado de "muy oportunista" la presencia de políticos del PP, Ciudadanos y Vox durante la manifestación de agricultores y ganaderos que se celebró este domingo en Madrid para protestar por la difícil situación que atraviesa el mundo rural, ya que considera que el "campo no pertenece a nadie".

"Ha sido una presencia muy oportunista y que la derecha quiera apropiarse del campo no es nuevo. Creo que el campo no pertenece a nadie, pertenece a los agricultores y ganaderos y a los que viven en él. Y ellos saben perfectamente y podrán discernir quiénes hablan y quiénes actuamos", ha recalcado Planas en declaraciones a los medios antes de acudir a la presentación de un libro.

El titular del ramo ha reiterado que el Ejecutivo de Sánchez es "el Gobierno en este siglo más comprometido con el medio rural" y el que "más cosas ha hecho y está haciendo en favor de agricultores y ganaderos".

De esta forma, Planas también ha apelado a "mantener el principio de igualdad, no solo la unidad de España, entre todos los españoles" para que "alguien que vive en el mundo rural tenga las mismas oportunidades que quien viven en el mundo urbano".

El ministro de Agricultura, tras la concentración "heterogénea y diversa" que se dio cita ayer en la capital, ha querido recordar el trabajo que está haciendo su Departamento para mejorar la situación del medio rural.

"Estamos trabajando desde el Gobierno por porner en práctica la Ley de la Cadena Alimentaria, también en tener una PAC mejor distribuida y más sostenible que fomente el relevo generacional, y otras cuestiones como el desarrollo de la modernización de regadío o la mejora de los seguros agrarios. Actuaciones que responden a la problemática de los reunidos ayer en Madrid", ha señalado.

"Se trata de hacer digno el trabajo y la vida en nuestro medio rural y ése es un objetivo del Gobierno", ha recalcado Planas en su intervención.

Por otro lado, el ministro de Agricultura cree que las declaraciones del titular de Consumo, Alberto Garzón, sobre la ganadería y la carne en un diario británico no perjudicarán a su partido en las elecciones de Castilla y León. "No creo que nos vaya a perjudicar en modo alguno, en todo caso, para mí ya es capítulo cerrado. Ha habido una interpretación interesada en estas declaraciones que no eran afortunadas, pero al final resplandece la verdad y ésa es que este Gobienro apoya a la ganadería", ha zanjado.

PENDIENTE DE LOS CASOS DE GRIPE AVIAR

Respecto a cuándo tiene previsto presentar junto al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) para el sector agroalimentario, que contará una dotación que rondará los 1.000 millones de euros, ha avanzado que no irá al Consejo de Ministros de esta semana.

"No va mañana, pero lo estamos estamos ultimando y hay reuniones técnicas esta semana. Este PERTE también será una contribución más para apoyar al sector agroalimentario", ha avanzado Planas.

Por otro lado, el titular de Agricultura ha recalcado que su Departamento está "muy atento" a los casos de gripe aviar, que se han detectado en España, así como a la situación de la peste porcina en Europa.

"No podemos bajar la guardia y estamos muy atentos siguiendo la situación de los brotes de gripe aviar, que han sido de aves silvestres. Hay que mantener toda la tensión y vigilancia", ha señalado, al tiempo que ha apostado por "conciliar la biodiversidad y la actividad ganadera" al ser cuestionado por la protección al lobo.

