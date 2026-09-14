Planas resalta el potencial de España para desarrollar tecnologías agroalimentarias innovadoras

Archivo - El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas - Jaime Luján Alarcón - Europa Press - Archivo

MADRID/OVIEDO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reivindicado este lunes el potencial de España para desarrollar tecnologías agroalimentarias innovadoras para afrontar los principales retos que encara el sector.

En concreto, España cuenta con una potente base productiva, universidades, centros de investigación y empresas especializadas de base tecnológica que nos permitirá ser también exportadores de tecnología, gracias a iniciativas como el sello 'Spain Agrifoodtech'.

Planas, que ha intervenido en el encuentro 'The farm changers 2.0: Del dato al Plato', organizado por la empresa John Deere en su centro de innovación de Parla (Madrid), ha situado la innovación como elemento estratégico para mejorar la competitividad, la sostenibilidad y la adaptación al cambio climático.

"La tecnología permite hacer un uso más eficiente de los recursos, reducir costes y mejorar la toma de decisiones en tiempo real, con un impacto directo en la viabilidad de las explotaciones", ha explicado el titular del ramo en su intervención.

Así, el 57,5% de las explotaciones utiliza ya sensores para medir la humedad del suelo y, en la industria transformadora, seis de cada diez empresas declararon utilizar inteligencia artificial en sus procesos en 2025, frente a cuatro de cada diez en 2022.

Planas ha destacado el apoyo del Gobierno de España para acelerar la incorporación de estas tecnologías al sector. A través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se han destinado 223,4 millones de euros a 6.655 inversiones en agricultura de precisión, que han movilizado además un volumen similar de inversión privada.

A esta línea se suma el Plan Renove de maquinaria agrícola, que desde 2024 cuenta con casi 10 millones de euros, el mayor presupuesto de su historia, e incorpora desde 2025 componentes de agricultura de precisión.

El apoyo a la innovación se extiende también al desarrollo de nuevas soluciones. Así, Agricultura ha respaldado alrededor de 150 proyectos innovadores con 83 millones de euros del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), en los que colaboran empresas, profesionales y agentes del conocimiento.

Durante su intervención, Planas ha subrayado que la transformación tecnológica facilita la atracción de talento y nuevas generaciones al sector agroalimentario y al mundo rural. Así, ha destacado la importancia de acompañar la incorporación de tecnología con formación, asesoramiento y transferencia de conocimiento. "Tenemos que llevar a cabo la agricultura de precisión contando con los agricultores y, particularmente, con los pequeños agricultores", ha señalado.

Agricultura desarrolla formación gratuita en inteligencia artificial, drones, robótica y agricultura de precisión, y promueve espacios de innovación como La Vega Innova y proyectos como AgriFoodTEF, que conectan a administraciones, empresas, universidades y profesionales para desarrollar y probar nuevas soluciones.

El titular del ramo ha destacado la colaboración público-privada que considera que es especialmente relevante para conseguir que la innovación sea accesible al conjunto del sector, incluidas las pequeñas y medianas explotaciones.