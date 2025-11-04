El consejero niega que el Plan del Lobo estuviese suspendido tal y como asegura el PP

OVIEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, ha manifestado este martes que "Asturias dispone de un programa anual de control del lobo legal y jurídicamente sólido y eso para el PP es una tortura". Ha negado además que el programa haya estado suspendido.

"El programa anual de control del lobo no estuvo suspendido.

Hubo un periodo sin actuaciones planificadas entre el 30 de julio y el 8 de agosto, que coincidió, además, con el escrito donde se pedía la paralización por no habérsele contestado a la asociación que había recurrido en aquel momento y además no había actuaciones previstas sobre el terreno. Lo que hicimos fue actuar con rigor jurídico y responsabilidad institucional", dijo el consejero.

Marcos Líndez respondía así al diputado del PP, Luis Venta que ha preguntado al consejero "por qué basa la gestión del Programa Anual de Control del Lobo en la mentira y la opacidad".

El consejero ha acusado al PP de llevar meses "buscando desesperadamente un titular con el lobo porque no tienen una propuesta seria para el campo asturiano y como el plan se está ejecutando, se ponen nerviosos".

Luis Venta Cueli se ha referido a la suspensión del plan de control del lobo durante más de mes y medio. "Usted presumía de llevar a cabo controles, que no los hace, y no sólo no tenía resultado, sino que además por su incompetencia estaba suspendido. Nos ha engañado a todos, o a casi todos. Los ganaderos saben que no están haciendo nada y hoy saben, con pruebas fehacientes, que no se estaba ni se está haciendo nada. Usted ha mentido durante 60 días y ha callado durante seis. 60 días casi sin aplicar el programa los ha mentido y 6 meses sin datos del programa. Vaya papelón que le han cargado", dijo el diputado del PP.