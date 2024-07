El PP acusa a Barbón de ser "cómplice" de que los ganaderos "alimenten a la fauna salvaje" con su cabaña

OVIEDO, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP por Asturias en el Congreso, Silverio Argüelles, ha acusado este lunes al presidente del Principado, Adrián Barbón, de ser "cómplice" de que los ganaderos asturianos sigan "alimentando a la fauna salvaje" con su cabaña ganadera.

En unas declaraciones a los medios durante su visita, junto al portavoz de agricultura del PP en el Congreso, Pedro Gallardo, y la diputada autonómica Cristina Vega, Silverio Argüelles ha indicado que el proyecto de ley aprobado en el Congreso para sacar al lobo del listado de especies salvajes en especial protección (Lespre) acumula siete prórrogas.

"No podemos poner en marcha esa medida que salió con mayoría suficiente", ha dicho, asegurando que de ello es "cómplice" tanto Barbón como los diputados del PSOE asturiano en el Congreso. "Están condenando a los ganaderos a que sigan destinando su cabaña ganadera a alimentar a la fauna salvaje, a alimentar lobos", ha aseverado, asegurando que el pasado año fueron "más de 3.100" los animales que "sirvieron para alimentar a la fauna salvaje".

Así las cosas, los diputados del PP han pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que active esta propuesta para "acabar con esta sangría".

Por su parte, Pedro Gallardo ha recordado que la proposición de ley del PP fue aprobada el pasado 24 de abril en el Congreso, pero no ha sido tramitada. Gallardo ha anunciado que el PP llevará a la Comisión de Agricultura del Congreso una iniciativa "para que se ponga raciocinio", ya que "no puede ser que no haya un censo de lobos, que no se haya actualizado desde hace años". "Teresa Ribera lleva ya seis años en el Gobierno, y tanto la ministra como el asturiano Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, no están haciendo nada, sino que, al contrario, solo ponen piedras en el camino a los ganaderos", ha lamentado.

La parlamentaria regional Cristina Vega, por su parte, ha detallado que desde el año 2001, el número de manadas de lobos en Asturias aumentó casi el 200%, hasta llegar en la actualidad a unas 53 manadas y unos 500 ejemplares.