El PP asegura que el 33% de los ganaderos asturianos no han recibido "ni un solo euro" de ayudas PAC

OVIEDO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General Luis Venta ha asegurado este martes que el 33% de los ganaderos asturianos no han recibido "ni un solo euro" de las ayudas de la PAC, y ha reprochado al Gobierno asturiano que los trate como "un mal pagador" y "un embaucador".

En una nota de prensa, Venta ha señalado que "un año más, el Gobierno de Barbón deja aparcados a los ganaderos y es incapaz de abonar el adelanto de las ayudas de la PAC, como sí han hecho otras comunidades autónomas".

El parlamentario 'popular' ha agregado que los ganaderos asturianos "siguen esperando por millones de euros que este Gobierno antiganadero está reteniendo en los cajones de la Consejería". En concreto, ha precisado que de las 8.223 solicitudes de ayudas de la PAC realizadas en 2025, 2.678 beneficiarios no han recibido "ni un solo euro", a pesar de que el plazo que lleva abierto desde el 16 de octubre.

"¿A qué esperan para abonar el anticipo? ¿Lo van hacer, como todos los años, el último día posible?", se ha preguntado, para después recordar que el plazo para abonar el adelanto de las ayudas de la PAC finaliza en solo tres días, y a partir del próximo 1 de diciembre ya se puede pagar el 100 por cien de las ayudas.

Venta ha agregado que el Gobierno regional solo ha abonado 13 de los 31 millones previstos realizar como pago anticipado, ocho millones menos que en 2024.