El PP califica de "traición sucia" que el Principado acepte el plan estatal del lobo "por un puñado de euros"

OVIEDO, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado 'popular' Javier Brea ha calificado de "traición sucia por un puñado de euros" que el Principado haya apoyado la estrategia nacional con el lobo y se haya "desmarcado" del rechazo del resto de comunidades loberas.

En una rueda de prensa celebrado en Oviedo, Brea ha calificado de "traición al campo asturiano" la situación y ha afirmado que el nuevo plan de gestión del lobo autonómico "no sirve para nada" ya que no se puede ir contra la ley estatal y para abatir lobos se necesita el "tramite faragoso" de la autorización previa del Ministerio de Transición Ecológica, que, ha recordado "no sabemos cuando va a llegar".

"El PSOE ha perdido la oportunidad de ponerse al lado de los ganaderos y ha vendido a los asturianos por un puñado de euros", ha indicado en referencia a que el Principado se ha desmarcado de Cantabria, Castilla y León y Galicia y se haya sumado a la estrategia nacional al afirmar que sí que se permite el control de la especie en casos justificados y que con ese apoyo podrían llegar ayudas estatales.

"Es una traición propia de trileros", ha indicado al asumir el Ejecutivo que Asturias "ha perdido su capacidad de gestión autonómica". Por todo ello, Brea ha insistido en reclamar la exclusión del lobo del listado nacional de especies protegidas (LESPRE)