El PP critica "la situación precaria" del medio rural asturiano y pide a Barbón que defienda al sector primario

OVIEDO 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Partido Popular en la Junta General Luis Venta Cueli ha criticado este jueves en Avilés "la situación precaria que atraviesa el medio rural asturiano", que se ha visto acrecentada con las "consecuencias devastadoras" de los incendios forestales.

Luis Venta ha hecho estas declaraciones en la clausura del certamen de ganado de San Agustín, en Avilés, acompañado de los diputados Pedro de Rueda y Susana Fernández, y la portavoz del grupo municipal, Esther Llamazares, los concejales y miembros de la Junta Local del PP de Avilés.

En una nota de prensa posterior, Venta ha anunciado que en el primer Pleno que celebre la Junta General del Principado de Asturias, el próximo mes de septiembre, el grupo parlamentario popular pedirá al Gobierno de Adrián Barbón que "se persone a defender la legitimidad de la Ley que permitió sacar al lobo del Listado de Especies Silvestres de Protección Especial (LESPRE) con el voto en contra, por cierto, de los diputados socialistas asturianos en el Congreso".

"Si el PSOE no quiere, nuevamente, evidenciar esa traición permanente a la que tiene sometidos a los ganaderos, debería personarse en la causa para oponerse frontalmente al recurso de inconstitucionalidad presentado por el Defensor del Pueblo, el socialista Ángel Gabilondo, ante el Tribunal Constitucional -que lo admitió a trámite- a petición de las organizaciones Ascel y PACMA", ha advertido el parlamentario 'popular'.

El Gobierno regional, ha agregado Venta, "tiene capacidad legal para hacerlo, y debe hacerlo para defender y sacar del abismo en el que los socialistas metieron al medio rural el día en el que decidieron sacar adelante la ley que protegía a una especie que está acabando con las cabañas equinas, bovinas, ovinas y caprinas en Asturias".

"Ahora la urgencia es dar solución a la ganadería extensiva, pero no podemos olvidarnos de que es el lobo quien ha expulsado a los ganaderos de sus actividades y de los pueblos", ha remarcado.

Así, Venta ha destacado "la hipocresía política de quienes nos gobiernan en Asturias, y también en España, que, por un lado, nos dicen que hay que cuidar y legislar a favor de los moradores de los pueblos y, por otra, permiten la sobreprotección de especies que atacan a sus cabañas ganaderas". Un extremo que a su juicio "zancadillea la labor de quienes conservaron el territorio durante miles de años y hoy ven cómo el fuego se expande avivado por las políticas nulas de gestión forestal y las normativas restrictivas en cuanto al desarrollo de la ganadería extensiva".

CASI 6.000 HECTÁREAS "CALCINADAS"

En Asturias, ha recordado Venta, "hay casi seis mil hectáreas calcinadas y estamos asistiendo atónitos a cómo desde el Gobierno de Pedro Sánchez se discrimina a la mayor parte de Asturias dejando territorios fuera de la declaración de zona catastrófica". "¿A qué vino el Presidente del Gobierno con su séquito de ministros a Asturias? ¿A qué vino en una vista encapsulada, alejada de la gente y sin permitir preguntas a los medios de comunicación? ¿Qué papel jugaron Barbón y Lastra? ¿Eran actores invitados, extras?", se ha preguntado el diputado, para quien "es un despropósito que sólo se explica o porque a Barbón no le preocupa Asturias o porque nadie le hace caso en su propia casa".

En cuanto al Gobierno de Asturias, Venta ha incidido en la responsabilidad que llevan consigo los consejeros Alejandro Calvo y Marcelino Marcos, "responsables de la política de espacios naturales y forestal". La mayor parte de los incendios, indica el popular, "han sido en zonas protegidas, donde las restricciones únicamente afectan a los vecinos" y mientras tanto "uno de vacaciones y el otro en inamovible del puesto de mando".