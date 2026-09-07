El Principado saca a licitación la recuperación del monte El Cerco, en Valdés, por casi 154.000 euros

Estado del monte El Cerco, en Valdés. - PRINCIPADO

OVIEDO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias ha sacado a licitación las obras de restauración forestal y mejora de infraestructuras del monte en convenio El Cerco, en el concejo de Valdés, con una inversión de 153.960 euros financiada con el apoyo del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). La actuación, que contará con un plazo de ejecución de doce meses, permitirá recuperar un espacio público afectado por los incendios forestales de la primavera de 2023.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta las 14.00 horas del 22 de septiembre. El proyecto busca recuperar la cubierta vegetal, mejorar la capacidad productiva del monte y reducir el riesgo de erosión en esta superficie de 32 hectáreas, propiedad del Ayuntamiento de Valdés. Según expone el Gobierno asturiano en una nota de prensa, las labores darán respuesta a las consecuencias de la ola de fuegos registrada entre finales de marzo y principios de abril de 2023, que obligó a talar la práctica totalidad de la masa arbolada existente en la zona noroccidental.

La intervención incluye la repoblación de 16,56 hectáreas con 26.496 ejemplares de pino marítimo (Pinus pinaster), procedentes del Vivero Forestal Central de La Mata, con una densidad de 1.600 árboles por hectárea para favorecer la recuperación del terreno y controlar la vegetación invasora. De este modo, la Consejería busca "contener la expansión" de especies exóticas invasoras como la acacia y el eucalipto, que se han regenerado intensamente tras el fuego.

Para preservar la calidad de las aguas de la cuenca que desemboca en el reguero de la Vieya --afluente del río Esva e integrado en la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos--, la Consejería ha descartado el uso de herbicidas químicos y ha apostado por una plantación densa que genere sombra sobre las especies invasoras, combinada con desbroces mecánicos y manuales durante el periodo de ejecución.

Las obras abarcan también el acondicionamiento de 2.488 metros de pistas forestales "clave" para la gestión y defensa del monte mediante la regularización y rasanteo de explanadas, el perfilado de taludes y cunetas, y la construcción de 32 badenes de tierra para canalizar la escorrentía. El plan se completa con rozas manuales, el resalveo de autóctonas como robles, castaños, madroños, abedules y acebos, y la limpieza de los accesos a la captación municipal de agua, garantizando la protección patrimonial al excluir de la repoblación el perímetro del castro Cerco Los Moros.