Pumares exige medidas inmediatas para que el Sueve sea una zona libre de lobos tras nuevos ataques al ganado

El secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, en una concentración contra los ataques del lobo en el Sueve. - FORO ASTURIAS

COLUNGA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha reclamado este lunes al Gobierno del Principado que actúe "de manera inmediata" para garantizar que la Sierra del Sueve sea una zona libre de lobos, tras los ataques al ganado registrados en los últimos días en el entorno.

Pumares ha participado en Colunga en una concentración contra los ataques del lobo en el Sueve, junto a representantes de la Junta Rectora del Paisaje Protegido de la Sierra del Sueve, la Unión Rural Asturiana (URA), ganaderos, vecinos y el alcalde de Colunga, José Ángel Toyos.

El dirigente de Foro ha denunciado la "inacción" y la "desidia" del Ejecutivo autonómico que preside Adrián Barbón ante una situación que ha calificado de "insostenible", después de que, según ha indicado, la pasada semana se hayan producido alrededor de diez ataques.

"Los lobos están campando a sus anchas y eso no puede ser, mucho menos en una zona como el Sueve donde no debería haber lobos", ha afirmado Pumares. El portavoz parlamentario de Foro ha insistido en que el Principado debe garantizar que el Sueve sea "realmente una zona libre de lobos", tal y como, según ha señalado, está establecido para este espacio.

Por su parte, el alcalde de Colunga, José Ángel Toyos, ha advertido de que el Sueve, un territorio tradicionalmente libre de lobos, se encuentra ahora "infectado de lobos", una circunstancia que, a su juicio, está provocando graves perjuicios a una cabaña ganadera de especial relevancia para el concejo.

Toyos ha criticado que las políticas socialistas de protección del lobo "no han dado ningún tipo de resultado" y ha lamentado que no se hayan tenido en cuenta los intereses de los ganaderos del Sueve ni del conjunto de Asturias.

Ante los cerca de diez ataques denunciados por los ganaderos en apenas unos días, el regidor ha exigido la adopción de "medidas urgentes y medidas en serio" para resolver un problema que ha definido como "muy serio" para Colunga y para el sector ganadero.